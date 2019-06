Pocas expectativas sobre “acuerdo del siglo” para el conflicto entre Israel y Palestina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pequeña isla de Baréin se convertirá a partir de hoy martes en espacio de promoción del proyecto de inversiones de Estados Unidos para Palestina, una iniciativa que forma parte de su “acuerdo del siglo” para el conflicto palestino-israelí.

Tras semanas de intensa actividad diplomática de la Casa Blanca por la región, incluyendo viajes de Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, el foro económico “Paz para la Prosperidad” arranca hoy con una representación institucional más que discreta y rodeado aún de muchas interrogantes.



La presentación el pasado fin de semana del tan esperado y controvertido plan de 50.000 millones de dólares de Estados Unidos para Palestina ha generado más indiferencia que comentarios en los países árabes y parece que no ha logrado aumentar el interés por “el taller”, como lo presenta la Casa Blanca, anunciado hace un mes.



A falta de conocer más detalles sobre el proyecto de inversiones, algo que se espera se produzca en el foro, los palestinos han rechazado la reunión y la opinión pública israelí lo considera irrelevante.



Ninguna de las dos partes tendrá representación institucional en el encuentro de Baréin, aunque sí habrá empresarios e instituciones privadas y exfuncionarios israelíes.



Además, seis periodistas de Israel están entre los escasos informadores afortunados que han recibido acreditación para acceder a las sesiones.



La representación oficial será escasa. El Líbano, un país clave en el conflicto, no estará presente, como tampoco lo estarán otros países árabes, como Irak o Kuwait. Dos actores fundamentales de la región, Jordania y Egipto, han optado por enviar delegaciones encabezadas por viceministros.



Los que sí han respaldado la iniciativa estadounidense son Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.



Está previsto que Kushner haga la presentación inicial hoy y que el grueso de las intervenciones y paneles tengan lugar mañana miércoles.



Tomarán la palabra desde el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hasta el ex primer ministro británico Tony Blair, pasando por representantes de organismos multilaterales de crédito, como la directora del FMI, Christine Lagarde.