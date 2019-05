¿Cómo es el plan del multimillonario Jeff Bezos para llegar a la Luna?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jeff Bezos, presidente de Amazon y considerado el hombre más rico del mundo, quiere enviar a la Luna una misión tripulada como un paso hacia la colonización del espacio.

Bezos, de 55 años, develó ante la audiencia en un centro de convenciones de Washington la maqueta de su cápsula Blue Origin, diseñada para llevar, inicialmente, equipos científicos a la Luna y eventualmente transportar humanos al satélite natural de la Tierra.

"Es la tarea de esta generación la construcción de este puente hacia el espacio, de manera que las generaciones futuras puedan desplegar su creatividad", dijo Bezos.

En el año 2000, Bezos fundó su empresa de exploración espacial, Blue Origin, dos años antes de que Elon Musck creara SpaceX, que se convirtió en su competencia por la obtención de contratos para la realización de misiones espaciales por parte de empresas privadas.

RELACIONADAS Amazon cerrará su negocio de mercado local en China ante la dura competencia de Alibaba By Fabian Tiscornia Amazon cerrará su negocio de mercado local en China ante la dura competencia de Alibaba Amazon cerrará su negocio de mercado local en China ante la dura competencia de Alibaba Cuál fue el mayor fracaso de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo By Pia Mesa Cuál fue el mayor fracaso de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo Cuál fue el mayor fracaso de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo Bezos alerta que Amazon sufrirá "fracasos multimillonarios" ocasionalmente By Pia Mesa Bezos alerta que Amazon sufrirá "fracasos multimillonarios" ocasionalmente Bezos alerta que Amazon sufrirá "fracasos multimillonarios" ocasionalmente

"Cuando tengamos la infraestructura para los futuros emprendimientos espaciales veremos cosas asombrosas (...) Y ocurrirán de manera rápida, se los aseguro", afirmó.

Bezos, cuya fortuna bajó recientemente de unos US$ 150.000 millones a US$ 114.000 millones como resultado de su divorcio, dijo que financiará su programa espacial con la venta de US$ 1.000 millones en acciones de Amazon.

A pesar del divorcio, Bezos mantiene el control total de Blue Origin y continúa por delante de Bill Gates, cuya fortuna el Index Bloomber calcula en US$ 102.000 millones.

Blue Origin construyó un centro de operaciones, cerca del Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida, para la producción de un cohete, llamado New Glenn, el cual, según Bezos, estaría listo para su debut en 2021.

La cápsula lunar que presentó Bezos es más grande que las desarrolladas por otras compañías y podría transportar hasta 3,7 toneladas de carga.

Junto a la maqueta que presentó Bezos había un modelo de explorador lunar similar a los robots que la NASA envió a Marte.

Según Bezos, antes de posarse en la Luna, la cápsula liberará numerosos satélites pequeños que quedarán en órbita alrededor de la Luna para recoger información científica.

Luego, la cápsula Blue Origin encenderá sus cohetes para aproximarse a la Luna y a 1,5 kilómetros de la superficie rotará para descender sobre sus soportes.

La parte inferior de la cápsula, según estos planes, estará equipada con lásers que guiarán el aparato al punto de descenso.

Musk, su más directo rival en el sector espacial comercial, respondió este viernes a los anuncios de Bezos con un tuit: "Jeff, dejá de bromear".