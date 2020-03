Piñera responsabilizó a las mujeres de ser abusadas y luego aclaró sus dichos dos veces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Chile Sebastián Piñera estuvo envuelto en una polémica tras declarar el lunes pasado que existe también responsabilidad de las mujeres en la violencia machista. Sus dichos fueron en el discurso de promulgación de una nueva ley denominada Gabriela que amplía la tipificación del delito de femicidio.

“A veces no sólo es voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”, dijo el presidente en un discurso acompañado de su esposa, Cecilia Morel, y de la ministra de la Mujer, Isabel Plá.



“Tenemos que corregir al que abusa, y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra y que la sociedad entera la va ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo”, agregó Piñera.



Ese mismo lunes el presidente salió a aclarar sus declaraciones dos veces. En una primera instancia se dirigió a la prensa y dijo: "Quiero ser muy claro, la posición de nuestro gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abuso contra las mujeres”.



Luego, en la tarde utilizó su cuenta de Twitter donde expresó que "jamás" dijo "que la mujer pueda tener responsabilidad". Además, "lo que dije es que muchas mujeres abusadas no pueden denunciar y no reciben protección eficaz y a tiempo. Por eso la Ley Gabriela y nuestra política de Tolerancia 0 con todo abuso o violencia contra mujeres".