Pidió jugo en un bar, se lo sirvieron con gusanos y se llevó una sorpresa al ver el ticket

Una joven española contó en Twitter una desagradable experiencia que tuvo al ir a comer a un bar. Su historia se hizo viral en la red social, con más de 52.000 me gusta, y cosechó la indignación de parte de los usuarios.

"Me he pedido un zumo en un bar, le he pagado un trago y he visto que tenía pulpa, hasta que la pulpa se ha empezado a mover", contó Andrea, bajo el usuario AerdnaLov.



En su publicación, adjuntó dos fotos del jugo del naranja al que se refiere. En las imágenes se ve el vaso lleno de la bebida, con pequeños gusanos blancos en la superficie del jugo.

Por si eso no fuera poco, Andrea detalló que en el bar se lo intentaron cobrar, pero ella se negó al ver el jugo listado en el ticket.



"También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen", señaló. La joven adjuntó la foto del recibo, donde se ve que el monto del jugo, € 2,5, está ingresado junto al resto de lo que consumió.

"Ahora se entiende por qué odio las naranjas desde los cuatro años", comentó una usuaria.



Otras personas se enojaron con el establecimiento. "Menuda denuncia les meto a los del bar si me pasa a mí", afirmó otro internauta.



"No entiendo por qué has pagado nada, eso es para poner una hoja de reclamaciones", sugirió un tercero.