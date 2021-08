Pese a pedido de la OMS, los países avanzan con la tercera dosis contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este miércoles aplazar hasta septiembre las dosis de refuerzo de las vacunas contra el COVID-19, pero varios países se han manifestado en contra y avanzan en esa dirección, como es el caso de Uruguay. “Negativo, central”, respondió este jueves el ministro de Salud, Daniel Salinas, al pedido de la OMS.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, solicitó una moratoria para la administración de estas vacunas de refuerzo, con el fin de dejar estas dosis a disposición de los países que solo han podido inmunizar a una ínfima parte de sus poblaciones. Esta moratoria permitiría llegar a la vacunación de 10% de la población mundial a fines de septiembre, considera la OMS.

"No podemos aceptar que países que ya utilizaron la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras que las personas más vulnerables del mundo siguen sin protección", dijo el jefe de la OMS.



De los 4.000 millones de vacunas administradas a nivel global, más del 80 % se aplicaron en países de ingresos altos y medios, que representan en conjunto menos de la mitad de la población mundial.

Israel

El gobierno israelí continuó el jueves administrando terceras dosis de la vacuna anticovid a las personas de 60 años y más, a pesar de la moratoria pedida por la OMS.



Israel lanzó el viernes pasado una campaña a favor de una tercera dosis de la vacuna, principalmente de los laboratorio Pfizer/BioNech, para personas de 60 años y más.



El presidente Isaac Herzog, el líder de la oposición Benjamin Netanyahu y la madre del primer ministro Nafatli Bennett ya recibieron esta tercera dosis, un refuerzo que tiene como objetivo reforzar el sistema inmunitario frente a la variante Delta, que es más contagiosa que las otras.



"Sin nosotros, el mundo no sabría los niveles de eficacia reales de las inyecciones de refuerzo, no sabría las fechas, cuánto afectan a las infecciones, cómo afectan a los casos graves de enfermedad", remarcó Bennett

Estados Unidos

"Sentimos que es una elección falsa y que podemos hacer ambas cosas", respondió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al pedido de la OMS. Agregó que Estados Unidos ha donado más dosis que ningún otro país. Uruguay recibió el 8 de julio 500.000 dosis de la donación prevista para América Latina.



"Tenemos suficiente suministro para que, si la FDA decide que los refuerzos son recomendables para una parte de la población, podamos proveerlos", dijo.



Europa

La Comisión Europea despejó este jueves el camino de la tercera dosis al atribuir la decisión a cada estado, y limitarse a sugerir tener en cuenta las evidencias científicas, cuando algunos países miembros como Alemania o Francia, o desde fuera, el Reino Unido, anuncian el inicio en septiembre de una nueva ronda de vacunaciones.



La portavoz de la CE Arianna Podestà precisó hoy durante una rueda de prensa que "la elección sobre si se administra una dosis de refuerzo recae en los Estados miembros. Como siempre, alentamos las decisiones basadas en la ciencia, en línea con el consejo de la Agencia Europea del Medicamento (EMA)".



Este jueves en un video colgado en las redes sociales el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que su país se prepara para administrar la tercera dosis de la vacuna contra "para las personas más ancianas y las más frágiles".



La nueva dosis, aclaró, comenzará a inyectarse a partir de septiembre.

"Será necesaria, con toda seguridad, una tercera dosis, no para todo el mundo de forma inmediata, pero sí para los más ancianos y los más frágiles. Por eso nos preparamos para esta tercera dosis", explicó Macron.



Y según él, esa es la doctrina que les han indicado los científicos, que recomiendan que para "las personas inmunodeprimidas (...) ha quedado establecido que para luchar de forma eficiente contra el virus serán necesarios recuerdos" de la vacuna.



Francia enfrenta actualmente una cuarta ola de coronavirus, debido principalmente a esta variante identificada por primera vez en India.



Francia se suma así a Alemania o el Reino Unido, que junto con Israel, se muestran mas que decididos a emprender el camino de la tercera dosis.



Otros países

China, que ha administrado 1.726 millones de dosis de sus vacunas pero no publica datos de cuántas personas han recibido la pauta completa de vacunación, mantiene su estrategia de supresión mediante la detección rápida de nuevos brotes y mantener así alejado el peligro de la variante Delta.



Endureció las restricciones para la movilidad, con suspensiones en los transportes a nivel local o limitando los desplazamientos al extranjero tras registrar un aumento de casos. No obstante, se abstuvo de prohibir los viajes al extranjero.



Nueva Zelanda, uno de los países que con mayor éxito ha combatido el COVID-19 y vive una práctica normalidad desde hace meses, se mantiene ajena a la fiebre mundial por las vacunas, con el ritmo de inoculación más lento de las naciones desarrolladas.



Con menos del 17 por ciento de su población elegible totalmente vacunada contra el COVID-19, Nueva Zelanda queda por debajo de Surinam, Trinidad y Tobago, Albania y Perú en lo que respecta a las dosis administradas por cada 100 habitantes, según una tabla del diario The New York Times.

África respalda la petición de la OMS

Autoridades sanitarias de África, un continente en el que solo el 1,58 % de sus 1.200 millones de habitantes está vacunado contra el COVID-19 con pauta completa, respaldó este jueves la petición lanzada por la OMS respecto a una moratoria global sobre dosis extra.



"Nuestra posición es clara. Necesitamos vacunar a tanta gente como sea posible con las vacunas disponibles antes de empezar a mirar hacia dosis de refuerzo, señaló este jueves el director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC) de la Unión Africana, John Nkengasong.



El jerarca recordó que si el virus muta podría seguir infectando incluso a los vacunados y que, por ello, "la única forma de parar esta pandemia es vacunar a la máxima gente posible" y cortar la propagación.



"Estoy completamente de acuerdo (con la moratoria global), si es posible", subrayó el director del África CDC.



En concreto, en África, que aún lidia con graves problemas de acceso a las vacunas, solo el 3,71 % de sus 1.200 millones de habitantes recibió al menos una dosis y el 1,58 % tiene la pauta completa, con grandes disparidades entre países.



Mientras que en Marruecos el 29 % de la población está inmunizada y en lugares como Sudáfrica el ritmo de inoculación se aceleró en las últimas semanas (5,5 % ya con pauta completa), países como Tanzania solo empezaron su campaña esta semana y Burundi y Eritrea no tienen aún vacunas.