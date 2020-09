Perú: Martín Vizcarra irá a juicio político tras fallo de la Corte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, enfrentará un juicio político el viernes por presuntas contrataciones irregulares en el Gobierno, luego de que el Tribunal Constitucional rechazó un recurso para frenar el proceso que busca destituirlo de su cargo, en un hecho que ha sacudido la política local.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, informó el jueves que la corte votó 5-2 para rechazar el pedido de suspensión del debate en el Congreso, cuando el país sufre una recesión y uno de los brotes del coronavirus más fuertes del mundo.

Vizcarra -de 57 años- o su abogado deberán acudir el viernes al Congreso opositor para exponer sus descargos durante un hora, antes de que los legisladores debatan y decidan el futuro del presidente a casi 10 meses para que culmine su mandato.



Sin embargo, la máxima corte sí admitió una demanda para definir si el Congreso se excedió en sus atribuciones para solicitar la vacancia del presidente por "incapacidad moral" para gobernar, un proceso que demoraría hasta dos meses y medio. Esta demanda fue aceptada con 6 votos a favor y uno en contra.



La magistrada Ledesma explicó que la corte rechazó el pedido para frenar el debate del viernes porque había poca probabilidad de que se apruebe la vacancia, en medio de un escenario de confrontación entre los poderes legislativo y ejecutivo.



"A la luz de las declaraciones que han hecho los principales dirigentes y bancadas del Congreso, que no apoyarían el tema de vacancia, el riesgo a que esto suceda se ha debilitado", afirmó.



La propuesta de vacancia ha perdido fuerza en los últimos días, luego de que líderes políticos y eventuales candidatos presidenciales salieron a rechazar la iniciativa.



El Congreso había aprobado la semana pasada iniciar el trámite de vacancia tras la filtración y difusión de audios en el Parlamento, que presuntamente muestran a Vizcarra coordinar con cercanos colaboradores la visita a Palacio de Gobierno de un cantante poco conocido llamado "Richard Swing".



Legisladores y la fiscalía investigan a funcionarios por presuntas contrataciones irregulares del cantante.



El tramite de vacancia fue aprobado por 67 votos, pero se requiere al menos de 87 votos para una destitución.



Conspiración y traición.

La vocera del partido centroderecha que tiene la segunda fuerza en el Congreso con 22 votos -Alianza para el Progreso- ratificó el jueves no apoyarán esta vez el proceso de vacancia.



"La vacancia no prosperaría. Tampoco no se tienen los votos por tanto el Presidente no debería tener temor y simplemente acudir con serenidad al Congreso", dijo la legisladora Carmen Omonte a periodistas. "Lo estamos haciendo por la gobernabilidad porque entiendo que el país necesita una calma política".



En tanto, el vocero del centroderechista Acción Popular que tiene 25 votos dijo que esperará la defensa de Vizcarra. "Allí tomaremos la decisión", dijo Ricargo Burga.



Una encuesta de la firma local Ipsos difundida esta semana reportó que un 79% de peruanos prefiere que Vizcarra cumpla su mandato en julio del 2021.



Vizcarra ha rechazado las denuncias y acusó una conspiración del Congreso, elegido en enero para completar el periodo legislativo hasta julio del 2021, luego de que Vizcarra disolvió el anterior Parlamento el año pasado en medio de una pugna con la oposición sobre sus reformas anticorrupción.



Perú, el segundo productor de cobre, ha sido blanco de varias turbulencias políticas. En menos de cinco años, los ciudadanos han sido testigo de tres intentos de destitución de un presidente en ejercicio.



Vizcarra, que no tiene una representación en el Congreso, asumió la presidencia en marzo de 2018 tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, quien fue acorralado por el Congreso tras denuncias de corrupción en su contra.