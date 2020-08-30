Perú: los cupos para probar vacuna contra coronavirus se agotan en 10 minutos

FUERON 3000 VOLUNTARIOS

Los 3.000 puestos que puso a disposición una universidad privada se agotaron en poco tiempo para probar una de las dos vacunas del laboratorio chino Sinopharm.

AGENCIA EFE

Fue tanta la expectativa en Perú por convertirse en voluntario para las pruebas de las vacunas contra el coronavirus COVID-19, que en sólo 10 minutos este domingo se agotaron los primeros 3.000 cupos puestos a disposición por una universidad privada.

Dos vacunas en fase de prueba 3 del laboratorio chino Sinopharm serán probadas en Perú, el país con la más alta tasa de mortalidad en el mundo, por un total de 6.000 voluntarios, la mitad de los cuales se inscribieron este domingo a través de un enlace virtual.



"En alrededor de 10 minutos pudimos completar la meta de 3.000 registros. Esto nos estimula a seguir trabajando y hacer de este, un estudio ejemplar que ponga el nombre del Perú en lo más alto en cuanto a investigación científica se refiere", informaron en un comunicado conjunto las universidades Cayetano Heredia y Nacional Mayor de San Marcos que estarán al frente del equipo de investigación.

El primer grupo será monitoreado por la universidad Cayetano Heredia y un segundo grupo de 3.000 voluntarios, que se inscribirán en septiembre, lo será por la de San Marcos.

Ambas universidades tienen las facultades de Medicina y Ciencias más destacadas del país y están a cargo de la evaluación, verificación y monitoreo de los voluntarios para probar las vacunas de Sinopharm en Perú.

De acuerdo a las últimas cifras oficiales del Ministerio de Salud de Perú, el número de casos se elevó a 639.435 positivos a la enfermedad, con 9.474 en las últimas 24 horas, y el de fallecidos a 28.607, 136 de ellos en las últimas horas.

Hay 12.537 enfermos hospitalizados en el país y 446.675 personas dadas de alta hasta la fecha.

En tal sentido, el número de casos activos con coronavirus se elevó a 171.499, con 680 confirmados en las últimas horas.