Perú le puso nombre al año 2020: cuál es y desde cuándo existe esa tradición

Desde hace más de cuatro décadas, Perú tiene la costumbre de dar nombre al año que comienza. El presidente Martín Vizcarra anunció el nombre oficial del año 2020, que gira en torno a las políticas de salud del Gobierno para el presente año: "Año de la Universalización de la Salud".

El jefe de Estado compartió la denominación que gira en torno a las políticas de salud del Gobierno Central y que se mantendrá vigente hasta el último día del año 2020.

“Para demostrar que como gobierno le damos mucha importancia al sector social, tanto en salud como en educación, este año estamos enfocados en un concepto que ya hemos definido a través de un decreto de urgencia que tiene fuerza de ley”, declaró Vizcarra.



“Por eso, en un Consejo de Ministros que ya hemos tenido, hemos definido la denominación que va a llevar para todo efecto en la administración pública el año 2020. El año 2020 en el Perú se va a denominar el Año de la Universalización de la Salud. Ese va a ser el esfuerzo que vamos a poner todos”, añadió.



Según el artículo 7 de la Constitución Política del Perú, “toda persona tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”.

El nombre oficial del año 2020 era muy esperado por la población peruana, sobre todo por los funcionarios de las instituciones del Estado, además de colegios, institutos y universidades. Incluso algunas empresas tienen muy presente esta designación.

El decreto estipula que durante el año 2020 se consignará la frase "Año de la universalización de la salud" en todos los documentos oficiales. En el caso del ámbito privado, su uso opcional.



En las instituciones educativas también es común usar el nombre del año, tanto en documentos académicos como en presentaciones de los estudiantes.

¿Por qué se le pone un nombre?

En principio, el nombre oficial del año busca que todos los funcionarios de las instituciones públicas, y la población en general, reconozcan y promocionen los temas que marcan la agenda social del país.



En el Perú, que cada año lleve un nombre oficial es una tradición que nació en 1963. Desde entonces, en los primeros días del primer mes del año, el presidente en funciones decide esta denominación, que es utilizada como membrete en documentos oficiales de oficinas del ámbito público, es decir, todas las que dependen del Estado; y, de manera opcional, en instituciones de orden privado, según dispuso el expresidente Fernando Belaúnde (1912-2002) durante su primer mandato (1963-1968).



El nombre oficial del año se elige entre todas las propuestas que hacen durante el año los ministerios de Estado y otras entidades públicas. De todas estas opciones, el presidente de turno, en este caso Martín Vizcarra, escoge la que mejor transmita el objetivo de su gestión para el año en curso.



El nombre del año puede estar relacionado con la coyuntura económica, política y social del Perú, así como puede estar dedicado a la celebración de algún peruano ilustre.



¿Qué otros nombres tuvieron otros años?

Si bien es cierto que desde 1963 es una tradición designar un nombre del año, tres años, para ser exactos, no tuvieron nombre oficial en estas casi seis décadas. Estos años fueron: 1960, 1975 y 1998.

2019: Año de la lucha contra la corrupción e impunidad

2018: Año de Diálogo y la Reconciliación Nacional

2017: Año del Buen Servicio al Ciudadano

2016: Año de la Consolidación del Mar de Grau

2015: Año de la Diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación

2014: ​Año de la Promoción de la industria responsable y del compromiso climático

2013: Año de la Inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria

2012: Año de la Integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad

2011: Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

​2010: Año de la Consolidación Económica y Social del Perú

2009: Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa

2008: Año de las Cumbres Mundiales en el Perú

2007: Año del Deber Ciudadano

2006: Año de la Consolidación Democrática

2005: Año de la Infraestructura para la Integración

2004: Año del Estado de Derecho y de la Gobernabilidad Democrática

2003: Año de los Derechos de la persona con discapacidad / Año del Centenario de Jorge Basadre Grohmann

2002: Año de la Verdad y la Reconciliación Nacional

2001: Año de la Conmemoración de los 450 años de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

2000: Año de la lucha contra la violencia familiar

1999: Año de la actividad turística interna

1998 No hubo nombre

1997 Año de la reforestación: Cien millones de árboles

1996 Año de los seiscientos mil turistas

1995 Año de las inversiones productivas

1994 Año de la modernización educativa y del deporte

1993 Año de la modernización educativa

1992 Año de César Vallejo y del encuentro de dos mundos

1991 Año de austeridad y de la planificación familiar

1990 Año del centenario del fallecimiento del sabio Antonio Raimondi

1989 Año del 450° aniversario del nacimiento del Inca Garcilaso de la Vega

1988 Año de la regionalización

1987 Año del bicentenario del nacimiento de Don José Faustino Sánchez Carrión

1986 Año del cuatricentenario del nacimiento de Santa Rosa de Lima

1985 Año del centenario del sacrificio de Daniel Alcides Carrión

1984 Año de sesquicentenario del natalicio del almirante Miguel Grau

1983 Año del bicentenario del nacimiento del libertador Simón Bolívar

1982 Año de los derechos del minusválido

1981 Año del bicentenario de la rebelión emancipadora de Túpac Amaru y Micaela Bastidas

1980 Año de los deberes ciudadanos

1979 Año de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico

1978 Año de la austeridad

1977 Año de la unión nacional

1976 Año de la producción

1975 No hubo nombre

1974 Año del sesquicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho y de la convocatoria al Congreso de Panamá

1973 Año de las 200 millas del mar territorial

1972 Año de los censos nacionales

1971 Año del sesquicentenario de la Independencia Nacional

1970 Año de los Precursores de la Independencia

1969 No hubo nombre

1968 Año de los Derechos Humanos

1967 Año de Santa Rosa de Lima

1966 Año de los vencedores del 2 de mayo

1965 Año del niño

1964 Año de la enseñanza gratuita

1963 Año de la alfabetización