Perú facilita ingreso de migrantes venezolanos

Perú flexibilizó las nuevas normas destinadas a frenar la llegada de migrantes venezolanos, que comenzaron a regir el sábado, y permitirá el ingreso sin pasaporte de mujeres embarazadas, ancianos y niños.



El flujo de migrantes venezolanos ayer domingo en la frontera peruana cayó considerablemente y el complejo fronterizo de Tumbes lucía vacío al mediodía, en contraste con la última semana. Funcionaria de la ONU en el lugar advirtió que podía deberse a que algunos migrantes pueden estar buscando rutas ilegales para ingresar a Perú.

La flexibilización de las normas fue anunciada 24 horas después de que entrara en vigor la exigencia de presentar el pasaporte a los miles de venezolanos que llegan por el paso fronterizo de Tumbes procedentes de Ecuador, tras cruzar Colombia.



“Se ha dispuesto por razones humanitarias admitir la presentación de la cédula de identidad a los ciudadanos venezolanos en los casos específicos de mujeres gestantes, menores de edad para reunirse con sus padres y adultos mayores de más de 70 años”, anunció el gobierno en un comunicado.

La solicitud de refugio permite a los venezolanos permanecer legalmente en Perú y conseguir empleo, mientras se busca una solución definitiva a su situación.



El primer ministro peruano, César Villanueva, advirtió de que la entrada de venezolanos ha “desbordado” el país.



El sábado, primer día de las nuevas regulaciones, la cifra de venezolanos cayó a 1.630, de ellos 286 niños. En los días previos ingresaban unos 3.500 diarios, en promedio. “Hoy (domingo) estamos viendo que las cosas se están tranquilizando un poco” en la frontera peruana, dijo Regina de la Portilla, portavoz de la agencia de la ONU para los Refugiados. Sin embargo, aclaró que eso no significa que están viajando menos venezolanos, sino que puede deberse a que algunos están usando “rutas no formales para no ser detenidos en la frontera.