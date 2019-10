“No permitiremos que nos roben el futuro”, dice Macri en acto masivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue el acto más multitudinario del Gobierno. “¡Gracias Argentina! ¡Es impresionante verlos! ¡Miren cuántos son!”, fue lo primero que dijo el presidente Mauricio Macri, a las miles de personas que llegaron hasta el Obelisco para la “marcha del millón”.

Según una estimación de La Nación, hubo alrededor de 320 mil personas en el centro porteño. Para el ministerio de Seguridad, fueron “casi un millón”.

“Ustedes crearon la marcha del ‘Sí, se puede’ ese 24 de agosto, cuando salieron a la calle a decirme que no estaba solo”, agregó Macri. Y dijo que a la multitud del Obelisco hay que agregar los “cientos de miles de argentinos” que marcharon en ciudades del interior y de todo el mundo.



“Estamos acá para decir que no nos vamos a quedar callados con esa forma de concebir el poder que muchos argentinos rechazamos. No vamos a permitir que nos roben el futuro”, dijo el mandatario mientras los presentes cantaban: “El gato no se va, el gato no se va”.



“Este esfuerzo valió la pena y estamos mejor preparado para crecer. Por eso les digo que se viene una etapa de alivio para todos los argentinos por todo lo que ya hemos hecho”, aseguró Macri, y pidió “no volver al pasado”.



Macri se refirió a la situación de Venezuela, al saludar a decenas de migrantes venezolanos residentes en Argentina, de quienes dijo que defienden los mismos valores que él: “la verdad, la honestidad, el diálogo, el respeto, la libertad y la dignidad que lamentablemente en su querido país perdieron”. Macri reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y su gobierno recibió las credenciales de la embajadora que envió el líder de la oposición.

En otra parte de su discurso, el presidente pidió: “No caigamos otra vez en los que fundieron el país y ahora nos hablan con el dedo levantado”, en referencia al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. “No dejemos que nos hagan abandonar nuestro sueños, que son los más sagrados que tenemos. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Yo estoy acá para defenderlos y para que nadie les diga nunca más que no se puede”, dijo Macri.



“Estamos viviendo una semana histórica que finalizará el domingo que viene. La vamos a recorrer con alegría”, dijo el mandatario, y arengó: “El 27 de octubre, todos juntos vamos a dar vuelta la elección”.



El mandatario recordó que la del domingo que viene es “la elección real”. Luego volvió a agradecer a todos los que marcharon por el mundo y les pidió que convenzan a los que están indecisos. “Esta elección tiene que ser la de mayor asistencia desde 1983. Por eso, todos a votar”, pidió Macri.



“El gato tiene siete vidas, pero con Pichetto al lado, tengo ocho”, dijo Mauricio Macri en alusión a su compañero de fórmula, y luego le agradeció a su esposa (que estaba junto con él en el escenario) por acompañarlo estos años. “Hay que transformar en acción toda esta energía”, concluyó Macri.

Mauricio Macri, presidente de Argentina. Foto: EFE

Macri busca la reelección en las elecciones que se realizarán el próximo domingo. Todas las encuestas lo sitúan en desventaja. Por eso, el preside realiza una gira en la que recorre un total de 30 ciudades para intentar cambiar la perspectiva electoral que se presenta adversa.



Enmarcado por una recesión de más de un año y una inflación indomable, el mandatario busca entusiasmar a los votantes después de las primarias obligatorias del 11 de agosto, cuando Alberto Fernández, que comparte fórmula con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo superó en 17 puntos y se posicionó como favorito para las elecciones.



Las últimas encuestas ratifican la diferencia a favor de Alberto Fernández.

El segundo debate con los seis protagonistas Mauricio Macri participará, hoy domingo, del segundo debate con los otros cinco candidatos a la presidencia.



Desde las 21:00 horas, la discusión se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la participación de Macri, Alberto Fernández (Frente de Todos), quien lidera las encuestas de intención de voto, Roberto Lavagna (Consenso Federal), José L. Espert (Unite por la Libertad y la Dignidad), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad) y Juan J. Gómez Centurión (Frente de Nos).



Los temas de este debate son los siguientes: Seguridad, Empleo, Producción e Infraestructura, Federalismo, Calidad Institucional y Rol del Estado, Desarrollo Social, Ambiente y Vivienda. Cada uno tendrá tres minutos para exponer en cada eje temático.