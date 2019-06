By Mayte De Leon

Aunque la exclusiva es del diario "The Guardian", no hubo medio en el Reino Unido que no se hiciera eco este sábado de la pelea a gritos que protagonizó el antiguo alcalde de Londres, de 55 años, con su novia, Carrie Symonds, de 31.

Una pelea a gritos con su novia interfiere en la campaña de Boris Johnson en Reino Unido