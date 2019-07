Pedro Sánchez en busca de apoyo en el Congreso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El líder socialista español, Pedro Sánchez, inicia hoy lunes su intento para que el Congreso le renueve como presidente del Gobierno, al que llega con el más que probable apoyo de la izquierdista Unidas Podemos (UP) y pendiente del necesario respaldo de otros partidos pequeños.

Sánchez, vencedor de las elecciones del 28 de abril aunque sin una mayoría suficiente, espera cerrar un acuerdo para un gobierno de coalición con UP, encabezado por Pablo Iglesias.



Los equipos negociadores del Partido Socialista (PSOE) y UP apuraron ayer domingo el trabajo en un ambiente de máxima discreción. Estas negociaciones se desarrollan “sin parar” desde que Sánchez e Iglesias hablaron el viernes tras el desbloqueo, afirmó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista televisada en la noche del sábado. Calvo explicó que ella misma, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz y vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, forman parte del equipo negociador por parte socialista.



Los dos equipos intentan acordar un programa y el número de ministros de UP que podrían entrar en un futuro gobierno, que sería el primero de coalición de la historia de la democracia reciente española.



Todo el proceso se aceleró después de que Iglesias anunció el viernes que renunciaba a ser parte del gabinete, después de que Sánchez le había identificado como el “principal escollo” para desbloquear las negociaciones.



Sánchez presentará hoy lunes su programa de gobierno ante el pleno del Congreso y mañana martes tendrá lugar la primera votación, en la que es necesario lograr mayoría absoluta (176 votos sobre 350 diputados).



En caso de que Sánchez no obtenga ese nivel de respaldo, habría otra votación el jueves 25, pero en este caso le bastaría una mayoría simple (más votos a favor que en contra). Los socialistas tienen 123 diputados en el Congreso, que sumados a los 42 de UP arrojan 165, por lo que necesitan otros once para la mayoría absoluta.



Ello les obligará a pactar con los pequeños partidos nacionalistas o regionalistas para al menos garantizar la mayoría relativa que habilite la investidura de Sánchez.