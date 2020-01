Pedro Sánchez apuesta al “diálogo social y territorial” en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El socialista Pedro Sánchez presentó oficialmente ayer domingo el primer Gobierno de coalición de la historia reciente de España.

Un gobierno que deberá lidiar con desafíos como el Brexit o el separatismo catalán. Será el primer gabinete de coalición en España en más de 80 años, y el primero en estas cuatro décadas de democracia.



Sánchez compareció ante los medios, en una intervención sin preguntas, tras comunicarle al rey Felipe VI la composición final de su Ejecutivo, que dada su pluralidad, “hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra”, dijo.

El líder socialista reconoció la “singularidad” de este nuevo Gobierno de coalición con la izquierdista Unidas Podemos (UP), con el que ha conseguido romper un largo bloqueo político, estructurado en cuatro vicepresidencias, tres de ellas ocupadas por mujeres, y 18 ministerios, cinco de ellos en manos de UP y sus socios y con su líder, Pablo Iglesias, como uno de los vicepresidentes.



De esas 22 carteras en total, la mitad estarán ocupadas por mujeres. “España no va a ser un país de mujeres sin voz”, dijo Sánchez.



La presente legislatura será la del “diálogo social, territorial y generacional”. “Los ciudadanos nos reclaman una España de moderación y no de crispación, que construye puentes y no rupturas, de convivencia y no discordia, cimentada en el acuerdo y no abonada al insulto y la descalificación”, recalcó.



Hoy lunes, el nuevo gabinete tomará posesión y un mañana martes tendrá lugar un Consejo de Ministros de carácter extraordinario.



El viernes 16 e celebrará otra reunión ministerial de la que se espera que salgan los anuncios de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo de coalición entre el PSOE y UP.

El primer reto para el Ejecutivo será el de la cohesión interna entre sus dos componentes y su longevidad dependerá sobre todo de su capacidad para lograr el apoyo de otras fuerzas y superar su debilidad parlamentaria -155 escaños frente a los 176 que marcan la mayoría absoluta-, en un escenario en el que será clave el desarrollo de una mesa de diálogo con el gobierno regional catalán.



Mientras Sánchez explicaba los pormenores del nuevo Gobierno, la ultraderecha de Vox, tercera fuerza política en el Congreso, reunía frente a los ayuntamientos de todo el país a miles de personas en defensa de la concordia nacional y contra la ruptura de España.



En Madrid tuvo lugar la concentración más numerosa, que llevaba por lema “España existe” y que concluyó con la lectura de un manifiesto por parte del líder de Vox, Santiago Abascal.



“Llamamos en defensa de la concordia nacional a todos los votantes de todos los partidos, también a los votantes de formaciones históricamente de izquierdas, porque ellos son hoy los más estafados: somos conscientes de que una mayoría de votantes de izquierdas no quiere que su voto sirva para romper España”, dijo Abascal.

Los representantes de Vox lamentaron que el Partido Popular (PP), el principal de la oposición, se desmarcara de la convocatoria y aseguraron que durante esta legislatura irán de la mano “en la medida” en la que recorran “el mismo camino”.

Manifestación frente al Palacio de la Generalitat en Barcelona de partidarios del partido de ultra derecha Vox en contra del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Foto: AFP

Uno de los mayores puntos de fricción para el nuevo gobierno será la crisis catalana. Sánchez instalará próximamente una mesa de negociación con el ejecutivo independentista de la región, una medida muy criticada por la oposición conservadora, por considerarla una cesión.



Sin referirse explícitamente a Cataluña, Sánchez defendió su enfoque, afirmando que quiere “una España de convivencia, y no discordia o de sobreexcitación”.



A partir del 31 de enero, deberá afrontar también las consecuencias del Brexit, un acontecimiento sensible en una España que acoge la mayor comunidad de expatriados británicos en Europa, y comparte frontera terrestre con Reino Unido a través del enclave de Gibraltar.

Apuran paquete económico

El nuevo Gobierno español pretende acordar a toda velocidad una batería de medidas de cariz socioeconómico y armar las mayorías para aprobarlas; de esa manera, el Ejecutivo tratará de que la gestión del desafío catalán pase a un segundo plano, informó ayer el diario El País de Madrid.



El plan es aprobar propuestas de inmediato, con anuncios de impacto social y económico que en lo posible orillen la profunda crisis de Estado en Cataluña.



El desafío catalán protagoniza desde hace tiempo el debate político, ha contribuido al bloqueo -que solo ahora empieza a despejarse- y ha elevado la crispación a cotas himalayescas.



El objetivo es acordar medidas de impacto sobre la vida de los ciudadanos, de manera que la acción de Gobierno “no pueda ser ocultada o tapada por el tema catalán”, dijeron al diario madrileño fuentes socialistas.



Otros interlocutores, más realistas, admiten que esa tarea no será fácil. El problema está ahí, y muy vivo, con sobresaltos continuos por los avatares judiciales y penitenciarios de los principales líderes del secesionismo catalán.



En apenas dos semanas, a partir de la toma de posesión de los ministros hoy lunes, se tiene que reunir la mesa de diálogo entre Gobiernos pactada por el PSOE y ERC.