Pedro Castillo enfrenta su primera crisis en solo dos días de gobierno en Perú

Ayer fue una jornada nefasta para el mercado de valores en Perú, tras las primeras decisiones del nuevo presidente izquierdista Pedro Castillo. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima cayó 5,8% ayer viernes, mientras que el índice selectivo disminuyó en 4,8%, con una estrepitosa caída de 16% para el grupo empresarial y financiero más importante del país, Credicorp.

Asimismo, el dólar subió más de 3%, traspasando la barrera de los cuatro soles por dólar, a pesar de que el Banco Central de Reserva (BCR) salió a vender 293 millones de dólares para detener el ascenso.

La reacción de los mercados responden a los anuncios hechos por Castillo en su primer discurso, el pasado miércoles 28, así como al nombramiento de Guido Bellido como primer ministro.



“Responde a los anuncios del presidente, el discurso del 28 donde confirmó la insistencia en la Asamblea Constituyente, eso trae muchísima incertidumbre al mercado, y también el nombramiento de Bellido como primer ministro”, declaró a EFE el jefe de análisis de la sociedad agente de bolsa Kallpa SAB, Marco Contreras.



Sobre Bellido, señaló que “es un señor de izquierda radical y que obviamente no es bien visto por el mercado, no trae confianza al inversionista y esto se ha traducido en los precios de las acciones, (pero) no solamente en las acciones, sino que otros mercados donde se ha visto bastante devaluación de los activos peruanos”.

“En general, los inversionistas toman mal estas medidas, estos nombramientos y todos los mercados salen a vender activos peruanos porque no confían en el gobierno de Castillo”, remarcó Contreras.



El episodio más reciente en que la bolsa peruana sufrió una caída tan pronunciada fue la elección en 2011 de Ollanta Humala (2011-2016), de tendencia nacionalista moderada, que llevó a un derrumbe de 14% del índice general y llevó a un cierre de la bolsa hasta el día siguiente, recordó Contreras.



Otro importante elemento que ha contribuido a la desconfianza de los mercados financieros ha sido la falta de nombramiento del ministro de Economía y Finanzas, ante el alejamiento a último minuto del economista Pedro Francke.

Contreras dijo que Francke “es una persona que tampoco es del agrado del mercado, se conoce su orientación política de izquierda, pero era prácticamente una certeza que esté en el ministerio, no es de una facción tan radical, como Castillo o (Vladimir) Cerrón (el presidente del partido oficialista Perú Libre)”.



El alejamiento de Francke “se presta para especulaciones, ¿ahora quién entrará?, quizás alguien más allegado al partido Perú Libre, que sería algo bastante malo para el mercado y la confianza del inversionista”, señaló el experto.

Diversas fuerzas políticas de derecha y extrema derecha parlamentaria indicaron ayer viernes que, si bien no les gusta ni la figura de Bellido ni del resto del Ejecutivo, aguardarán aún a la presentación de sus planes de Gobierno antes de decidir si le otorgarán o no su confianza en la cámara. Otros, como el Partido Morado (liberal), que integra el expresidente Francisco Sagasti, ya exigieron que “no se dé la confianza al gabinete”.

¿Y ahora?

Muchos ven las primeras decisiones de Castillo como una estrategia deliberada para que el Congreso, dominado por una oposición, le niegue la confianza y desencadenar así una crisis de Gobierno.



El Congreso puede negar su confianza al gabinete en pleno y forzar su reemplazo, pero solo lo puede hacer dos veces en la legislatura de cinco años.



Si eso sucede, la Constitución habilita al presidente a disolver la cámara y convocar nuevas elecciones, por lo que quemar esta “bala de plata” apenas días después de iniciada la legislatura es arriesgado.



Castillo cuenta con sus 37 diputados, los 5 de Juntos por el Perú (la coalición donde está Nuevo Perú) y algunos diputados del centro político que de momento impiden la posibilidad de un proceso de destitución presidencial. El Congreso si tiene la opción de censurar ministros y forzar su salida uno a la vez si así lo quisiera. (Con información de EFE)