El último pedido de Nahir Galarza antes de que la trasladaran a la cárcel de Paraná

Hoy martes la argentina Nahir Galarza cumple 20 años. Y desde ayer está recluida lejos de Gualeguaychú, donde nació y vivió y donde, el 29 de diciembre pasado, asesinó de dos tiros a su novio, Fernando Pastorizzo.



Ayer lunes fue trasladada a la cárcel de mujeres de Paraná, una prisión normal, luego de haber estado ocho meses en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. Ella esperaba pasar a la cárcel-granja Unidad Penal N°9 de Gualeguaychú, que tiene dormitorios en vez de pabellones. Pero finalmente fue reubicada en la Unidad Penal N°6 en Paraná, la única cárcel para mujeres de la provincia.

Según informa el diario El Entre Ríos, Nahir realizó un último pedido antes de ser trasladada y le fue concedido: solicitó poder llevarse su colchón.

El diario también informa que tras el traslado hay un temor y es que hay posibilidades de que Nahir se encuentre con la viuda de Claudio Cañete, un narcotraficante que fue asesinado por Marcelo Galarza, su padre policía, en 1996.

¿Quién es Nahir, la argentina sentenciada a perpetua por el asesinato de su novio? By Rosana Decima ¿Quién es Nahir, la argentina sentenciada a perpetua por el asesinato de su novio? MIRA TAMBIÉN ¿Quién es Nahir, la argentina sentenciada a perpetua por el asesinato de su novio?

Fuentes penitenciarias dijeron que Nahir, como es hija de un oficial de policía, sería recluida en un pabellón que alberga a internas que, por diferentes situaciones, no permanecen en contacto con el resto de la población carcelaria.



"El Servicio Penitenciario puede brindar condiciones que una comisaría no tiene. Ahora Nahir no puede practicar deportes ni tiene contacto con nadie, salvo en el horario de visita, que consiste en dos horas semanales, mientras que en una unidad penal ella establecería contacto con internas en su misma condición", explicaron los voceros consultados.



"Lo que le preocupa a Nahir es la distancia con su familia, pero sus condiciones de detención van a mejorar. Por eso, Casación resolvió en dos días un pedido que desde la Policía de Entre Ríos se viene realizando a la Justicia desde que se excedió el plazo de 30 días previsto para la permanencia de un detenido en una comisaría", concluyeron.