Paulo Guedes renuncia si fracasa reforma jubilatoria

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, anunció que renunciará si el Congreso convierte en “reformita” su propuesta de reforma del sistema de jubilaciones. Guedes presentó un proyecto de reforma que pretende ahorrar más de un billón de reales en una década (unos 260.000 millones de dólares al cambio actual).

“Si la reforma se convierte en algo que sólo yo quiero, me voy. Si (en el futuro) siento que el presidente no quiere la reforma, que los medios sólo quieren hacer lío, la oposición causar revuelo, si hay una explosión y se corre el riesgo de que haya enfrentamientos serios (...) me tomo un avión y me voy a vivir en el exterior”, advirtió el ministro en la revista Veja.

“No soy irresponsable, no es que si no se aprueba la reforma me voy al día siguiente. No existe (esa posibilidad). Pero puedo perfectamente decir: ‘mira, yo ya hice lo que tenía que hacer, no estoy con ganas de quedarme, y esperaré unos meses para no crear problemas, pero no da para permanecer en el cargo’”.

Para Guedes, el gobierno puede negociar modificaciones al proyecto, pero no puede ceder al punto de generar una economía inferior a los 800.000 millones de reales.

“Si no hacemos la reforma, Brasil se incendiará. El viejo régimen de jubilaciones quebró. No tendremos dinero para pagar a los funcionarios. Será el caos en el sector público (...). La reforma es urgente, porque los mercados no van a esperar mucho más. Ellos huyen antes”, añadió.

Bolsonaro respondió ayer viernes que “nadie está obligado a continuar” como ministro, pero respaldó la advertencia de Guedes de que sin la reforma de las jubilaciones Brasil puede encaminarse hacia una “catástrofe”.

“Es verdad, concuerdo con él, (será una catástrofe) si no aprobamos una reforma muy cercana a la que enviamos al Congreso. Paulo Guedes no es ningún vidente y nadie precisa serlo para entender que Brasil está sumergido en un caos económico sin la aprobación de esa reforma”, afirmó el presidente durante una gira por el noreste del país.

De todos modos, Bolsonaro aseguró que su “matrimonio” con el ministro Guedes “sigue más fuerte que nunca”.

“Pido disculpas por frustrar el intento de parte de los medios de crear un virtual roce entre yo y Paulo Guedes. Nuestro matrimonio sigue más fuerte que nunca kkkkk (risas)”, ironizó en sus redes sociales.

La reforma, que endurece de forma general las condiciones de retiro, enfrenta resistencias entre los legisladores, que se ven presionados por sus bases electorales. La medida avanza a pasos lentos en el Congreso y Bolsonaro necesita un apoyo especial para su aprobación, pues al ser una enmienda a la Constitución, requiere los votos de 3/5 en ambas cámaras y en dos turnos.

Apoyo en la calle

En tanto, partidarios de Bolsonaro convocaron a manifestarse mañana domingo en todo Brasil para exigir que el Congreso acelere la aprobación de las reformas prometidas por el mandatario.

La amplitud de la movilización será cotejada con la de cerca de 1,5 millones de estudiantes y profesores que el 15 de mayo protestaron en cerca de 200 ciudades contra los bloqueos de presupuestos para la educación.

Bolsonaro dijo que no participaría en ninguna de las marchas y recomendó a sus ministros que hicieran lo mismo. Pero solo tomó distancia a medias.

“Veo los actos del día 26 como una manifestación espontánea de la población, que de forma inédita se ha convertido en la principal voz de las decisiones políticas que Brasil debe tomar”, tuiteó.