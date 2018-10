Paul Allen desató revolución del PC y cambió la sociedad

FUENTES: THE NEW YORK TIMES Y EL PAÍS DE MADRID

"Con profunda tristeza anunciamos el fallecimientro de nuestro fundador, Paul G. Allen, —cofundador de Microsoft y destacado tecnólogo, filántropo, constructor de la comunidad, músico y mecenas de las artes— de complicaciones derivadas del linfoma no Hodgkins, en Seattle. Allen tenía 65 años".

El escueto anuncio de Vulcan Inc., la empresa creada por Allen para desarrollar diversas actividades y proyectos, es fiel a lo que fue su vida: un innovador, que hizo un aporte decisivo para desatar la revolución de la computación, y convirtió a la ciudad de Seattle, situada en la costa oeste de Estados Unidos, en un destino cultural, pero que nunca hizo ostentación de sus logros.

Ya no está físicamente presente, pero su legado tiene fuerte influencia diaria en la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, a través de los profundos cambios que plantea la era digital.

Si bien Allen se retiró de Microsoft en la década de los años 80, después que comenzó a sufrir de cáncer, las repercusiones de sus ideas y acción siguen reflejándose a diario en toda la sociedad.

Fue una fuerza clave en los primeros siete años de Microsoft, junto con el cofundador Bill Gates, a medida que la computadora personal popularmente conocida como PC, se transformaba de una creación curiosa de personas que se dedican a un hobby, a una tecnología de uso en todo el planeta por empresas y consumidores.

Cuando la empresa fue fundada en 1975, los equipos conocidos como microcomputadoras —para distinguir a las computadoras de escritorio de las enormes máquinas que se usaban en ese tiempo— a Allen se le ocurrió el nombre de Microsoft, que resultó apropiado a una empresa que diseñaba software para computadoras pequeñas.

Impacto.

Allen tenía 22 años y Bill Gates 19 cuando crearon Microsoft. El primer producto de la empresa fue una versión muy comprimida del lenguaje básico de programación, destinado especialmente a las computadoras más chicas. Sin embargo, el gran salto que dio la empresa se produjo cuando prometió al gigante de la computación IBM que crearía el software para que esta compañía ingresara en el negocio de las computadoras personales. Gates y Allen se comprometieron a suministrar ese software en 1980.

En aquel momento, era una promesa sin un producto. Pero, la presencia de Allen resultó decisiva para forjar un acuerdo de adquisición de un programa operativo inicial con un programador de Seattle. Él y Gates ajustaron y mejoraron el código, así como desarrollaron el sistema operativo que guió a las PC.

Ese producto, denominado Microsoft Disk Operating System, o MS-DOS, constituyó el punto de inflexión para el éxito de la empresa.

Después surgiría el sistema operativo Windows, que alcanzó enorme popularidad, y estaba diseñado con la finalidad de ser usado con un mouse e íconos que aparecen en la pantalla del PC.

La empresa también creó los programas de productividad Office, que permiten el procesamiento de textos, planillas y todos los elementos necesarios para presentaciones.

Gates expresó, el lunes pasado, el significado de la vida de Allen: "Desde los días iniciales juntos en el Colegio Lakeside, y después a través de nuestra asociación en la creación de Microsoft, así como en nuestros proyectos de filantropía conjuntos a lo largo de los años, Paul fue un verdadero socio y querido amigo. La computación de uso personal no hubiera existido sin él".

En 2011, Allen publicó una autrobiografía titulada Idea man (El hombre de las ideas). En ese libro se definía como la persona que tenía las ideas en la relación con Gates, ideas que el ojo para los negocios de este consiguió poner en todas las casas del mundo. En esa obra, recordaba el momento de 1983 en el que, tras serle diagnosticada la enfermedad que acabó con su vida el lunes pasado, decidió abandonar la empresa qu él había ayudado a crear y que cambiaría para siempre la relación del mundo con las computadoras. "Si recaía, no tendría sentido, además de ser peligroso, volver al estrés de Microsoft. Si me recuperaba ya había comprendido que la vida era demasiado corta como para gastarla siendo infeliz".

Diversidad.

Allen dedicó buena parte de su fortuna —estimada en US$ 20.000 millones— a filantropía e investigación. Un informe de la revista Forbes, sostiene que a lo largo de su vida, otorgó US$ 2.000 millones a diversas causas, incluidos US$ 500 millones al Instituto de Ciencias del Cerebro, un centro de investigación de biociencia con 15 años de actividad. Allen fue uno de los primeros firmantes de The Giving Pledge, una iniciativa de Bill y Melinda Gates junto al magnate Warren Buffet, en la que personas muy ricas se comprometen a donar en vida la mayoría de su fortuna a causas filantrópicas.

Otra vertiente de su intensa vida fue su pasión por los deportes. Debido a que contaba con los recursos necesarios, hizo cuantiosas inversiones para adquirir los clubes Portland Trail Blazers de la NBA, (la liga número uno de básquetbol del mundo) Seattle Seahawks de la NFL (liga de fútbol americano) y parte de Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS), que tiene como una de sus estrellas al futbolista uruguayo Nicolás Lodeiro.

A través de su empresa Vulcan, también realizó inversiones en inmuebles y en el ámbito del cine, promoviendo documentales y producciones independientes de gran calidad.

Su huella está en todo el mundo.