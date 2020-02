128 pasajeros vivieron casi cinco horas de suspenso en el cielo de Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fueron casi cinco horas conteniendo la respiración. El piloto del Air Canada les aseguró a sus 128 pasajeros que no debían preocuparse, que tenía la situación bajo control. Pero a más de 2.000 metros de altura, a bordo de un Boeing 767-300, con una rueda reventada y un motor sin funcionar, nadie, aunque tenga temple de acero, puede estar tranquilo.



El avión del vuelo de Air Canada AC837, con destino a Toronto, había despegado a las 14:33 hora de España (las 10:33 en Uruguay) del aeropuerto Madrid-Barajas. Pero apenas levantó el piloto detectó que una de las ruedas había estallado, y esparcido restos de neumático que se alojaron en uno de los motores, por lo que decidió apagar el motor dañado e informar a control para solicitar un aterrizaje de emergencia.

El avión sobrevoló Madrid y sus alrededores durante casi cinco horas, quemando y soltando combustible para poder efectuar la maniobra de aterrizaje forzoso con el menor riesgo posible para los pasajeros.



Pese a que el aparato aterrizó sin una de las 10 ruedas que forman el tren de aterrizaje (ocho traseras y dos delanteras) y con el motor izquierdo apagado, en las imágenes de televisión todo se observó normal.



En Barajas se habilitó una pista para que el avión dañado pudiera aterrizar. El ambiente entre el pasaje era de tranquilidad, según los viajeros, pese a la emergencia. El avión, con matrícula C-GHOZ, lleva volando desde 1989 para las compañías Canadian Airlines, Varig y Air Canada.

La rueda reventada del avión de Air Canada. Foto: Reuters

“Vamos a aterrizar en el aeropuerto de Barajas pero tenemos los tanques llenos de combustible, así que vamos a seguir circulando por el aire hasta gastar un poco de combustible para estar más ligeros en el momento del aterrizaje. Todo está bajo control. Este avión tiene en el tren de aterrizaje en la parte de atrás ocho ruedas y hemos perdido solamente una, así que no habrá problema para el aterrizaje. Muchísimas gracias por su paciencia”, señaló el comandante a los pasajeros.

Primero tuvo que sobrevolar en torno al aeropuerto, lo que causó la alarma de los ciudadanos, en especial de algunos barrios del sur de Madrid. Luego se dirigió a Tarancón (Cuenca), donde continuó dando vueltas. La altura media a la que volaba era de 2.300 metros, con una velocidad de 550 kilómetros por hora, aunque en determinados momentos descendió hasta los 800 metros, despertando el interés de los habitantes de las zonas sobrevoladas, que subieron numerosas fotos y vídeos a las redes sociales.



Un caza F-18 despegó de la base aérea de Torrejón para evaluar los daños del Boeing de Air Canadá en vuelo. Tras realizar varias fotografías de los daños y hablar con el comandante, el avión de combate regresó a su base 37 minutos después.



El presidente español, Pedro Sánchez, destacó en su cuenta de Twitter el operativo para el aterrizaje de emergencia, que siguió “con atención”.



El Boeing 767-300 finalmente aterrizó a las 19.07 de Madrid, (las 15.07 en Uruguay).

Los pasajeros y miembros de la tripulación abandonaron la nave ilesos y sin ataques de ansiedad.



Los primeros veinte minutos, según los pasajeros, fueron los peores. La nave que volaba a Toronto no terminaba de coger altura. La preocupación se extendió. El murmullo subió de volumen. Nadie sabía con seguridad lo que estaba ocurriendo. Hasta que el piloto les explicó que el avión tenía problemas en una rueda del tren aterrizaje y en uno de los motores. Ante todo, mucha calma, les pidió. La tranquilidad se fue imponiendo, poco a poco. Las explicaciones de la tripulación los aplacó. Las siguientes casi cinco horas las pasaron en el aire. La mayoría estuvo conectada al móvil. Con cobertura pudieron seguir en vivo las noticias que se contaban sobre su vuelo. La gente también veía series o leía. Un bebé lloraba de vez en cuando.

La calma quedó en suspenso hasta el momento del aterrizaje. Fue el instante más tenso. A los pasajeros les quedaba la duda de si los problemas mecánicos podían afectar a la que es la maniobra más arriesgada en un vuelo. “Ha temblado todo, pero hemos llegado sanos y salvos”, explicó un ejecutivo de una multinacional que iba en el avión. Un video grabado por uno de los pasajeros en el interior del avión capta el momento: luces apagadas, un ligero traqueteo al rozar la pista y, de repente, la tranquilidad que da la estabilidad del aparato, que se desliza como la seda. La gente aplaude. Se escuchan algunos vítores. Por fin, todo había acabado.

Rostros contentos de los pasajeros cuando abandonaban la terminal aérea. Foto: EFE

En la terminal todo eran señales de que no era un día cualquiera. Más policía de lo normal, ambulancias que iban y venían. Hasta las pantallas de información parecían haberse vuelto locas. Anunciaban un vuelo fuera de lo común: origen Madrid, destino Madrid. El 837R de Air Canada. Dos agentes de la policía nacional corrían de un lado a otro de la T1, en la que desembarcaron los pasajeros. Uno le decía a otro: “No puedo quitarme de la cabeza lo de Spanair”. En ese accidente, en este mismo aeropuerto, murieron 154 personas.



-¿Agente, estaba usted ese día aquí?



-Sí, y hoy lo he revivido.



Sin embargo, este final era feliz. Y hasta con un toque de humor. Una vez que tocó tierra, el piloto anunció por el micrófono, muy ufano, “Welcome to Barcelona”. El pasaje estalló en risas. “Madrid, sorry, Madrid”, corrigió. Definitivamente, el día se había torcido.

Invasión de drones, una pesadilla en aeropuertos

Además del problema con el avión de Air Canadá, el aeropuerto de Madrid se vio ayer alterado por la presencia de al menos un dron, lo que obligó a cerrar su espacio aéreo durante dos horas y a desviar 26 vuelos. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recordó que no está permitido el uso de drones a menos de 8 kilómetros de una zona aeroportuaria. Las sanciones varían en función de si la persona que pilota estos drones realiza actividad comercial o tienen conocimientos aeronáuticos: si los tiene puede llegar a 4,5 millones de euros y si no, hasta los 225.000 euros.



El cierre de Barajas se suma a otros semejantes en aeródromos de todo el mundo, que tienen en estos aparatos un elemento nuevo de preocupación para la seguridad. Los aeropuertos británicos de Heathrow y Gatwick, el estadounidense de Newark o el Ben Gurion de Israel, entre otros, se vieron alterados por drones. Uno de los episodios más graves se produjo en el aeropuerto londinense de Gatwick -el segundo más importante del Reino Unido- que provocó el cierre de las instalaciones durante más de un día, con cerca de 1.000 vuelos cancelados y más de 140.000 personas afectadas, en los días previos a las Navidades de 2018.