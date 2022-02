El Partido Popular de España trata de manejar su crisis interna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Popular (PP) español anunció que cerrará el expediente informativo que abrió contra la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -de la misma formación y que mantiene una fuerte lucha de poder con el líder nacional, Pablo Casado- al recibir las explicaciones que se le solicitaron sobre un contrato firmado por el Ejecutivo madrileño que habría presuntamente beneficiado al hermano de la dirigente.

Esto aliviaría ciertas tensiones, pero está lejos de resolverse la crisis interna del partido conservador, el principal partido de la oposición en España.



Todo se desencadenó cuando el jueves la dirección del PP le abrió un expediente informativo a Díaz Ayuso, después de que ella denunciase una operación de espionaje de su propio partido para destruirla “sin pruebas”, lo que desató una guerra abierta con acusaciones cruzadas con Casado.



Este comunicó a Díaz Ayuso la decisión de la dirección del PP de cerrar su expediente en el encuentro que mantuvieron los dos solos el viernes en la sede central de la formación en Madrid, según informaron el sábado fuentes del PP.

En esa reunión, Casado negó ante la presidenta regional haber ordenado ninguna investigación sobre las actividades profesionales de su hermano y otros miembros de su entorno y avisó que “emprenderá acciones legales contra cualquier persona que afirme lo contrario”, según las mismas fuentes.



Sin embargo, Díaz Ayuso afirma que Casado le pidió que publicase un comunicado en el que negara haber sido investigada por el partido, a cambio de “levantar” el expediente informativo abierto en su contra.



Durante el encuentro, según la dirección nacional del PP, Casado informó a la presidenta regional de que incorporará la información remitida por el Gobierno madrileño al expediente informativo abierto para “concluirlo satisfactoriamente”.

También defendió ante Díaz Ayuso “la necesidad de unir el partido y seguir defendiendo junto a todos los militantes del PP el mejor proyecto de futuro para España”.



La información solicitada y remitida el jueves a la que se refiere es la justificación por parte del Ejecutivo regional de Madrid de que el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas en China, en los primeros meses de la pandemia y del que se habría beneficiado el hermano de la presidenta madrileña, cumplía con todos los trámites legales.



Díaz Ayuso detalló que su hermano, Tomás, recibió un pago de 55.580 euros por “gestiones realizadas para conseguir el material de China y su traslado a Madrid”, mientras que Casado hablaba de 286.000 euros. Al margen de las actuaciones del PP, será la Justicia española la que valide la legalidad de estos contratos, puesto que la oposición madrileña ha trasladado esta información a la Fiscalía Anticorrupción.

Presión por convocatoria.

Fuentes consultadas por el diario ABC aseguran que, ante la crisis interna del partido, si Pablo Casado no convoca entre mañana y el martes una Junta Directiva Nacional para convocar el congreso nacional de inmediato, los secretarios generales de los populares de toda España se movilizarán y recogerán firmas entre los afiliados para exigir su convocatoria.



“Todo el mundo tenemos las bases que están alarmadas. Hay grupos municipales que quieren reunirse para pedir la baja en el partido y pasarse a ser concejales no adscritos. No nos estamos dando cuenta de la gravedad de la situación. Los que están sentados en la planta séptima de Génova no tienen ni idea de lo que estamos viviendo”, comentaron con estupor. (Con información de EFE).