El Parlamento británico hunde el acuerdo para el Brexit de la primera ministra May

Los legisladores británicos votaron contra el acuerdo de divorcio de la Unión Europea (UE) propuesto por la primera ministra Theresa May por un margen abrumador, lo que provocó una agitación política que podría llevar a un Brexit desordenado o incluso a un cambio de la decisión de 2016 de dejar la UE.

El Parlamento votó 432-202 en contra del acuerdo, la peor derrota parlamentaria de un gobierno en la historia británica reciente. Decenas de los propios legisladores conservadores de May, tanto partidarios del Brexit como europeístas, se unieron para rechazar el acuerdo.

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, anunció un voto de censura contra el gobierno de May, que se realizará dentro de 24 horas.

A escasos dos meses y medio del 29 de marzo, la fecha establecida en la ley para el Brexit, el Reino Unido está ahora sumido en su peor crisis política en medio siglo mientras tiene que lidiar con cómo, o incluso si, salir del proyecto europeo al que se unió en 1973.

La aplastante derrota de May, la primera para un tratado en Reino Unido desde 1864, marca el colapso de su estrategia de dos años para lograr un divorcio que mantuviera lazos amistosos con la UE después del 29 de marzo.

"Está claro que la Cámara de Representantes no apoya este acuerdo, pero la votación de esta noche no nos dice nada sobre lo que sí apoya", dijo May al Parlamento, después de que se conoció el resultado. "Necesitamos confirmar si este gobierno aún goza de la confianza de esta Cámara".

El pequeño partido DUP de Irlanda del Norte, que apoya al gobierno en minoría de los conservadores y que se opuso al acuerdo, dijo que respaldaría a May en el voto de censura.

La UE dijo que el acuerdo que se negoció para el Brexit seguía siendo la mejor y única forma de garantizar un retiro ordenado de la UE.

"El acuerdo para el Brexit está básicamente muerto", dijo Anand Menon, profesor de política europea y asuntos exteriores del King's College de Londres.

Desde que Reino Unido votó por un 52 a un 48 por ciento por abandonar la UE en un referéndum en junio de 2016, la clase política británica ha estado debatiendo cómo abandonar el proyecto europeo forjado por Francia y Alemania después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial.

Si bien el país está dividido por la pertenencia a la UE, la mayoría está de acuerdo en que la quinta economía más grande del mundo se encuentra en una encrucijada y que sus decisiones sobre el Brexit darán forma a la prosperidad de generaciones futuras.