Paraguay con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en la región

Paraguay es el país de la región con la mayor tasa de mortalidad por coronavirus por millón de habitantes. El país supera los 11.000 muertos en una población de algo más de siete millones de habitantes.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, reconoció ayer viernes que “Paraguay lleva la delantera en estos días” en cuanto a mortalidad por millón de habitantes. “Todos los países estuvieron en algún momento en el primer lugar de mortalidad, lo importantes es no estar mucho tiempo ahí”, aclaró.

Según el portal Our World in Data de la Universidad de Oxford, Paraguay es el segundo país en la lista de muertes por millón de habitantes en los últimos siete días, con 17,67 fallecidos por millón, por detrás de Surinam (12,66, aunque su población no llegue al millón).



Sequera comentó que en la última semana se ha observado una caída de casos del 9%, si bien insistió en que no se puede hablar todavía de descenso, ya que para eso se necesitan tres semanas consecutivas a la baja. Por el momento, esta reducción puede deberse a “una situación coyuntural” y a causas “muy circunstanciales”, acotó.

En las últimas semanas, Paraguay ha alcanzado récord de contagios y máximo de muertes, con 149 fallecidos en un día, unas cifras que Sequera ve complicado que se superen. “Creo que ahora mismo estamos en el tope de número de casos, de número de fallecidos, es muy difícil que sea tres veces más grave”, puntualizó.



Además, pronosticó una “situación un poco más tranquila” a partir de agosto, cuando haya pasado el invierno y avanzado la vacunación en más franjas de edad.

Uruguay donó ayer viernes a Paraguay 12.000 vacunas de AstraZeneca. Desde el Ministerio de Salud uruguayo confirmaron a El País esta información y señalaron que se trata de vacunas de AstraZeneca: la mitad vencen el 28 de junio y el resto a fin de agosto.

La pandemia en Argentina.

En lo que va de la pandemia, Argentina roza los 88.000 fallecidos por coronavirus, alrededor de 16.000 de ellos en los últimos 30 días, unas cifras que elevan la incertidumbre por la evolución de la segunda ola a las puertas del invierno. La irrupción de las nuevas variantes del virus ha tenido un enorme impacto en Argentina, que en las últimas semanas ha registrado niveles récord de casos diarios (41.080, el pasado 27 de mayo), de muertes (744, el 18 de mayo) y de ocupación de las unidades de terapia intensiva (7.969 personas internadas el 14 de junio).

El Gobierno de Alberto Fernández impuso un confinamiento estricto en gran parte entre el 22 y el 30 de mayo, una medida que consiguió bajar el número de casos, pero no así el de muertos: desde el pasado 18 de mayo, las autoridades sanitarias han reportado un total de 16.018 fallecidos por coronavirus, lo que arroja una media diaria de 516 decesos.



Estos números convierten a Argentina en uno de los más golpeados por la pandemia a día de hoy, puesto que en los últimos siete días ha sido el tercero con más muertes (12,16 por millón de habitantes) del mundo, solo por detrás de Surinam y Paraguay, según datos del portal estadístico Our World in Data.

Funcionarios con trajes protectores llevan el féretro de un fallecido por coronavirus en Argentina. Foto: EFE

El Gobierno argentino confía en avanzar lo máximo posible en su campaña de vacunación: 13,8 millones de personas cuentan con al menos una dosis (un 30,5% de la población) y otros 3,6 millones ya recibieron la pauta completa (un 8%).



Argentina acordó contratos por al menos 58,9 millones de unidades y hasta el momento adquirió el 35% de lo reservado.

La situación en Brasil.

Ayer viernes registró 2.495 muertes por covid, con lo que el total de fallecidos llegó a 498.499. Los contagios también continúan en ascenso, tras confirmarse ayer 98.832 nuevos casos.



Los positivos reportados este viernes suponen la cifra más elevada desde el pasado 25 de marzo, cuando se notificaron 100.158 infectados, récord histórico desde la irrupción de la pandemia.



El promedio diario de fallecidos y de contagios en los últimos siete días alcanzó ayer las 2.038 víctimas y los 72.192 casos confirmados, superiores en un 6,5% y en un 11%, respectivamente, a los registrados una semana atrás. (AFP, EFE)