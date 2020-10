Paraguay: diputado sesionó desnudo y dijo: "Me había manchado la camisa con tereré"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un diputado paraguayo debió salir de forma pública a pedir disculpas luego de que circulara a través de las redes sociales un video en el que se lo podía ver con el torso desnudo durante una sesión virtual de la Cámara Baja.

El legislador, llamado Roberto González, explicó la situación diciendo que se le había caído tereré en la camisa, lo que lo motivó a cambiarse sin saber que la cámara seguía prendida.

"Me había manchado la camisa con tereré por lo que me la saqué, y fue en el momento en que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme. Me olvidé de que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundo. Luego me levanto y tomo la camisa, eso fue lo que ocurrió”, explicó González al medio paraguayo ABC.

Aparentemente, el diputado Roberto González sesionó desnudo este miércoles.



📌 Al parecer no se percató que su cámara estaba encendida y el mismo se ubica en su silla como sin nada. #1020AM pic.twitter.com/hDYHygnJBn — Radio Ñandutí (@nanduti) September 30, 2020

En las redes fueron muchas las personas que aseguraron que en el video se llega a ver que el legislador tampoco tiene pantalones.



"De todas maneras, presento mis disculpas a la ciudadanía porque fue una desatención, porque hay que extremar cuidados durante una sesión virtual", dijo y agregó: "Pido disculpas a mis colegas y el auditorio".

González indicó en la misma línea que si bien ninguno de sus compañeros se comunicó con él, en la próxima sesión pedirá la palabra para hacer un pedido de disculpas general.

Este hecho es similar al ocurrido la semana pasada en Argentina, cuando un diputado fue captado en una situación íntima, de explícito tenor sexual, mientras mantenía una sesión virtual del Congreso.

En ese caso el diputado también aseguró que no sabía que tenía la cámara prendida y un día después del hecho presentó su renuncia.