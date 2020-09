Paquete dirigido al presidente Trump tenía veneno letal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las fuerzas de seguridad interceptaron un paquete dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contenía restos de ricina, un potente veneno que puede llegar a ser mortal.

El FBI y el Servicio Secreto (la policía de la presidencia) confirmaron en un comunicado el hallazgo. Fuentes citadas por The Wall Street Journal y The Washington Post aseguraron que el envío procede de Canadá, aunque no agregaron mayores detalles del ataque.

La ricina es un veneno derivado de las semillas de ricino que se puede presentar en polvo, en bolitas o disuelto en agua, según la página del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos.

Sus efectos varían según haya sido inhalada, ingerida o inyectada. Los síntomas se aprecian en las horas siguientes a la exposición. Afecta a pulmones, hígado y riñones y puede acabar provocando la muerte antes de 72 horas. Los experimentos con ricina como arma biológica se remontan a los años cuarenta.

En la última década hubo varios intentos de ataques terroristas con sobres que contenían ricina. En 2013, la Casa Blanca interceptó dos cartas con ricina dirigidas al entonces presidente, Barack Obama. Otro ataque similar fue dirigido contra el alcalde de Nueva York, el multimillonario Michael Bloomberg. La correspondencia es estrictamente vigilada.