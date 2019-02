El Papa en visita histórica a la región cuna del Islam

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El papa Francisco llegó ayer a Emiratos Árabes Unidos, en lo que constituye la primera visita de un jefe de la Iglesia católica a la Península arábiga, cuna del islam.

Francisco fue recibido por el príncipe heredero de Abu Dabi, sheik Mohamed bin Zayed al-Nahyan y por el iman de Al-Azhar, la institución faro del islam sunita (basada en El Cairo), sheik Ahmed al-Tayebiman.



Antes de emprender el viaje a Emiratos, el papa pidió “favorecer con urgencia el cumplimiento de los acuerdos alcanzados” para una tregua en la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen, crucial para el acceso de ayuda humanitaria.



“El llanto de estos niños y sus padres se eleva a Dios”, dijo Francisco.



La guerra en Yemen opone a las fuerzas progubernamentales, apoyadas en el terreno desde 2015 por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con los rebeldes hutíes chiitas, respaldados por Irán y que controlan amplias zonas del país, incluyendo la capital Saná.



Antes de salir desde Roma, Francisco había escrito en Twitter: “Estoy partiendo hacia Emiratos Arabes Unidos. Me dirijo a ese país como un hermano para escribir juntos una página de diálogo y recorrer juntos los caminos de paz. ¡Oren por mí!”.



Según el programa, esta visita estará dominada por el diálogo entre las religiones.

Festejo.

El ambiente en torno a la catedral San José de Abu Dabi era el de los grandes días.



Los fieles se agolpaban cerca de la catedral, decorada con los colores del Vaticano y de Emiratos, para obtener las últimas plazas para la misa papal del martes, que se presenta como la mayor manifestación popular que se celebrará en este país, con la presencia de más de 130.000 fieles.



Hay cerca de un millón de católicos en este país, adepto a un islam más bien moderado y cuya sociedad está bastante abierta al mundo exterior. La mayoría son trabajadores asiáticos, que practican su religión en ocho iglesias.



Doris D’souza, que llegó especialmente para la ocasión de Goa (sudoeste de India), indica haber “aprovechado la ocasión para asistir a la misa” del martes.



“Esta visita demuestra la sorprendente tolerancia de los Emiratos” asegura por su parte la estadounidense Collins Cochet Ryan.



Les responsables de la federación no han dejado de insistir en este tema, en particular por el encuentro previsto entre el papa y el imán Al Azhar, la principal institución del islam sunita que se halla en El Cairo, el jeque Ahmed al Tayeb.



Al contrario que su vecino saudita, que prohíbe la práctica de otras religiones que no sean el islam, Emiratos Árabes Unidos quiere proyectar una imagen de país tolerante.



No obstante, las autoridades controlan las prácticas religiosas y reprimen la contestación política o la explotación de la religión, incluso por los adeptos de un islam político, encarnado por los Hermanos musulmanes.



Desde el inicio de su pontificado, el papa ha viajado a varios países cuya población es mayoritariamente musulmana, como Egipto, Azerbayán, Bangladés y Turquía. En marzo viaja a Marruecos.