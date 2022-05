El papa nombrará 21 cardenales, con cuatro latinoamericanos y un español

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El papa Francisco anunció hoy un consistorio que se celebrará el 27 de agosto para el nombramiento de veintiún nuevos cardenales, dieciséis de ellos electores en un futuro cónclave para elegir pontífice y cinco mayores de ochenta años.

Entre los futuros cardenales entrarán el arzobispo español Fernando Vérgez Alzaga, los arzobispos de Brasilia y Manaus (Brasil), el arzobispo de Asunción y el emérito de Cartagena de Indias (Colombia).



Tras el rezo del Regina Coeli, Francisco anunció que serán cardenales electores el arzobispo de Brasilia, Paulo Cesar Costa; el de Manaus, Leonardo Ulrich, y el de Asunción, Adalberto Martínez Flores.



Entre los mayores de 80 años, que no pueden formar parte del cónclave al haber superado el límite de edad, Francisco quiso otorgar la birreta roja al arzobispo emérito de Cartagena de Indias (Colombia), Jorge Enrique Jiménez Carvajal.



Mientras que vuelve a incluir en la lista, como en los anteriores consistorios, a un español: Fernando Vérgez Alzaga, presidente de la Pontifica Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano y presidente de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano.

España tiene seis cardenales electores, mientras que Brasil con los nuevos purpurados también tendrá otros seis y Paraguay contará con un cardenal en un futuro cónclave.



Con la muerte del cardenal italiano Angelo Sodano este viernes, el colegio cardenalicio había quedado integrado por 208 cardenales de los cuales 117 son electores y 91 no electores, mientras que son 120 los cardenales que pueden entrar en la capilla Sixtina para elegir al nuevo papa.



Francisco volvió a querer reflejar la universalidad de la Iglesia católica nombrado cardenales a obispos de todos los rincones del mundo, pero también hubo cinco italianos, que siguen siendo los más representados en el colegio cardenalicio.



Entre los futuros purpurados se encuentran el nuevo prefecto para la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el arzobispo inglés Arthur Roche y el responsable para la Congregación para el Clero, el coreano Lazzaro You Heung.



Mientras que también serán cardenales el arzobispo de Marsella (Francia), Jean-Marc Aveline; el arzobispo de Ekwulobia (Nigeria), Peter Okpaleke; el arzobispos de Goa y Damao (India), Filipe Neri António Sebastião di Rosário Ferrão, el arzobispo de Ekwulobia (Nigeria), Anthony Poola; el obispo de San Diego (EE.UU), Robert Walter McElroy; el arzobispo de Dili (Timor Oriental), Virgilio Do Carmo Da Silva.



Continúan la lista el obispo de Como (Italia), Oscar Cantoni: el de Wa (Ghana), Richard Kuuia Baawobr; el arzobispo de Singapur, William Goh Seng Chye y el prefecto apostólico en Ulaanbaatar (Mongolia), Giorgio Marengo.



Mientras que entre los mayores de 80 años serán cardenales el arzobispo emérito de Gent (Bélgica), Lucas Van Looy, el emérito de Cagliari (Italia), Arrigo Miglio y el profesor italiano de teología, Gianfranco Ghirlanda y el Canónico de San Pedro, Fortunato Frezza.



Hasta ahora, sin contar los futuros nombramientos, los cardenales europeos siguen siendo los más numerosos con 49 electores, seguidos de los de América del Norte, con dieciséis, mientras que América central cuenta con siete purpurados que pueden participar en un cónclave y Sudamérica con doce.