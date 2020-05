El Papa Francisco reabrió la Basílica de San Pedro y las iglesias católicas celebraron misa 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El Papa Francisco inauguró la reapertura total de la Basílica de San Pedro en el Vaticano el lunes y las iglesias católicas de toda Italia celebraron misas abiertas al público por primera vez en dos meses, en la más reciente relajación de las restricciones por el coronavirus.

Francisco dio una misa privada en la capilla lateral donde está enterrado San Juan Pablo II para conmemorar los 100 años del nacimiento del difunto Papa polaco. Juan Pablo II fue canonizado en 2014.



La basílica, que el viernes se sometió a un proceso de desinfección para que estuviera lo más libre de coronavirus posible, se abrió al público para las misas oficiadas por sacerdotes en los otros altares laterales después de que el Papa se hubiera ido.

Los letreros en inglés e italiano decían a los que entraban que tenían que mantenerse una distancia de al menos 1,5 metros, usar mascarillas y desinfectarse las manos.



Las iglesias italianas están celebrando misas bajo estrictas directrices elaboradas entre los obispos del país y el Gobierno.



Los feligreses tendrán que llevar mascarillas. Los sacerdotes pueden celebrar la mayor parte de la misa sin mascarilla, pero tendrán que llevar una, así como guantes, durante la eucaristía, en la que la hostia debe colocarse en la mano y no en la boca.



El domingo el Papa instó a los italianos a seguir las nuevas normas "para proteger la salud los unos a los otros y la salud del pueblo".



Pero, según un reportero italiano que se encontraba dentro de la basílica el lunes por la mañana, al menos un sacerdote en un altar lateral no usó guantes o mascarilla mientras daba la comunión.



El Vaticano aún no ha anunciado cuándo el Papa dará una misa pública desde el altar principal. Sus servicios desde principios de marzo se han celebrado en una capilla casi vacía de su residencia y se han transmitido en vivo por Internet o por televisión.