Papa Francisco pide perdón por abusos sexuales de sacerdotes a menores en Chile

El Papa Francisco admitió el martes sentir dolor y vergüenza por los abusos sexuales de miembros del clero a menores en Chile, por lo que pidió perdón y se comprometió a apoyar a las víctimas para que no se repitan los hechos que han golpeado al país.



En un acto en el palacio de La Moneda, donde fue recibido por la mandataria socialista Michelle Bachelet, el pontífice entregó su primer mensaje al país, marcado por un mea culpa, en un intento por enmendar la credibilidad de la Iglesia Católica.



"No puedo dejar de manifestar dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia", dijo Francisco ante autoridades chilenas.



"Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir", agregó.



El reconocimiento del daño causado se conoce justo cuando un grupo de creyentes insiste en las críticas contra un obispo chileno, designado por Francisco y acusado de proteger a Fernando Karadima, un poderoso sacerdote señalado por reiterados abusos sexuales contra menores.

"Es un gesto de titulares para la prensa (...) cuando a nosotros ni nos ha querido recibir", dijo Juan Carlos Cruz, una de las víctimas del caso Karadima.



Los escándalos han encendido algunas de las movilizaciones planeadas contra la presencia del Sumo Pontífice, que llegó el lunes a Chile para una visita de cuatro días, en los que se dirigirá no solo a los fieles más fervientes, sino también a indígenas e inmigrantes que piden un trato más justo en un país muy desigual.



El primer Papa latinoamericano, que nació en Argentina con el nombre de Jorge Bergoglio y vivió cerca de un año en Chile durante su juventud, también destacó que no se puede perder la capacidad de "escuchar" en un país donde la pluralidad étnica, cultural e histórica exige ser custodiada.

En su discurso también hubo palabras hacia los inmigrantes, que "llaman a las puertas de este país en busca de mejora" y de apoyo a los estudiantes para "sentirse protagonistas de Chile".

Esta es la segunda visita de un Papa al país. Juan Pablo II estuvo en 1987, en las postrimerías de la dictadura de Augusto Pinochet, una época marcada por violaciones a los derechos humanos y la pobreza.



Pero ahora Francisco visita una nación que busca lograr el matrimonio igualitario, igualdad para las mujeres, respeto a la identidad de género y a la inmigración, a través de iniciativas impulsadas por la presidenta socialista Michelle Bachelet.



En Chile, los católicos son poco más de la mitad de la población frente a los tres cuartos de hace dos décadas, según un sondeo de Latinobarómetro, lo que se ha visto reflejado en una menor asistencia de personas a los recorridos del papamóvil en comparación con las visitas a otros países.



Poco antes del comienzo de la eucaristía, agrupaciones y minorías realizaron una marcha por "los pobres" y para quejarse de los casi 17 millones de dólares que cuesta la visita de Francisco. La policía disolvió la marcha no autorizada, en que hubo unos 20 detenidos.



"Muchos de nosotros hemos sido católicos. Pero nos sentimos defraudados. Sentimos que es un iglesia abusiva, discriminadora, intolerante y no aceptamos que las platas del Estado sean usadas en una visita que reviste carácter de religioso", dijo Víctor Robles, activista de un movimiento de minorías sexuales.



En la antesala de los actos del martes, dos capillas en la sureña zona de Cunco, en la región de la Araucanía, fueron destruidas, mientras otra parroquia en Santiago también fue atacada, las que se sumaron a las cinco iglesias que sufrieron daños la semana pasada.