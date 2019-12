El Papa Francisco inicia celebración litúrgica por la Navidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El papa Francisco oficiará esta noche la Misa de Gallo en la Basílica San Pedro, como parte de las celebraciones litúrgicas del período de la Navidad.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que hoy martes, a las 21:30 horas de Roma (las 17:30 horas de Uruguay), Francisco celebrará la misa en la Capilla Papal de la Basílica Vaticana. La celebración eucarística será precedida por el canto de la Kalenda.



Mañana miércoles, tendrá lugar la “Solemnidad de la Navidad del Señor en la Logia Central de la Basílica Vaticana, a las 12:00 horas de Roma (las 8:00 horas de Uruguay). El Pontífice dirigirá su mensaje Navidad al mundo e impartirá la bendición Urbi et Orbi.



El martes 31 de diciembre, en la Basílica Vaticana, a las 17:00 horas de Roma (las 13:00 horas de Uruguay) “Francisco celebrará las Primeras Víspera de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, seguidas de la exposición del Santísimo Sacramento, el canto tradicional del himo Te Deum, al final del año natural, y la bendición eucarística”.

El Vaticano también anunció que el 1° de enero, Francisco “celebrará la santa misa de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios en la Octava de Navidad, recordando la LIII Jornada Mundial de la Paz, en la capilla Papal de la Basílica Vaticana, a las 10:00 horas de Roma (las 6:00 horas de Uruguay”.



Antes de estas celebraciones anuales, el Papa se reunió, el sábado, con la Curia romana y señaló la necesidad de “un cambio de mentalidad” profundo en el contexto de un Occidente que se descristianiza.

“¡Ya no estamos en la cristiandad, ya no lo estamos! Ya no somos los únicos hoy en producir cultura, ni los primeros, ni los más escuchados”, lanzó el papa en su tradicional felicitación a la Curia.



“Ya no estamos en régimen de cristiandad porque la fe, especialmente en Europa, pero también en gran parte de Occidente, no constituye ya un presupuesto para convivir juntos. Peor aún, (la fe) es negada, burlada, marginada y ridiculizada”, afirmó el papa Francisco en el mensaje ante sus principales cardenales.

Francisco advirtió asimismo contra “la rigidez y la tentación de refugiarse en el pasado”, en momentos en que se “han que llevar a cabo cambios significativos”.



Un grupo de seis cardenales de la guardia cercana al papa Francisco está a punto de terminar la elaboración de una nueva Constitución que regirá el futuro de la Curia romana y que remplazará un texto precedente promulgado por Juan Pablo II en 1988.

Mensaje

Durante el Ángelus semanal, Francisco afirmó que el modesto y discreto José representaba a “toda la sabiduría cristiana”, pese a haber jugado un papel secundario en la historia del nacimiento de Jesús.



La situación de José fue “humanamente vergonzosa y contrastante”, declaró el pontífice.

“José, frente a esta sorpresa (la de que su esposa estaba embarazada), naturalmente está turbado pero en lugar de reaccionar de forma impulsiva o punitiva, busca una solución que respete la dignidad y la integridad de su amada María”, indicó el papa, hablando desde una ventana ante la multitud concentrada en la plaza de San Pedro del Vaticano.



Si José hubiera denunciado a María, esta hubiera podido tener que enfrentar unas graves consecuencias, incluso la muerte, por lo que el futuro padre decidió “dejarla en secreto sin crear un escándalo”, añadió.



Pero cuando se entera de que el bebé de María es obra de Dios, “confía en Dios totalmente”.



Con información de la Oficina de Prensa de la Santa Sede y AFP