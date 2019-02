Papa cerró con una misa su histórica visita a Emiratos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Decenas de miles de católicos y varios miles de musulmanes asistieron ayer martes a una misa pública sin precedentes celebrada en Abu Dabi por el papa Francisco, en la primera visita que realiza un jefe de la Iglesia católica a la Península Arábiga.

Los fieles llenaron el estadio Zayed Sports City y sus alrededores en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, para ver a Francisco. El número de participantes osciló entre 120.000 y 170.000 según las fuentes; 50.000 estaban dentro del estadio y el resto siguió la misa desde afuera. Los organizadores esperaban a 135.000 asistentes.

Los organizadores calcularon la participación de católicos de alrededor de 100 naciones, junto con unos 4.000 musulmanes, incluidos funcionarios del gobierno. También se pudo ver a mujeres con sus abayas negros -mantos que usan las musulmanas-, y llevando tacones de aguja.



Emiratos Árabes Unidos alberga alrededor de la mitad de los dos millones de católicos expatriados que viven en la península, lugar de nacimiento del Islam en la vecina Arabia Saudita. La comunidad incluye un gran número de personas de Filipinas e India.



“Lo más seguro es que no sea fácil para ustedes vivir lejos de casa, extrañando el afecto de sus seres queridos y quizás también sintiendo incertidumbre sobre el futuro”, dijo el Papa, instando a los fieles a inspirarse en San Antonio Abad, fundador del monasticismo en el desierto.



“El Señor se especializa en hacer cosas nuevas; incluso puede abrir caminos en el desierto”, declaró el Pontífice al final de un viaje donde se reunió con el gran Imán de la mezquita de Al Azhar de Egipto y los líderes de EAU.



El Papa, que llegó el domingo por invitación del príncipe heredero de Abu Dabi, aprovechó la visita para condenar las guerras regionales, como la de Yemen, el país más pobre de la península. También pidió una mayor cooperación entre cristianos y musulmanes.



“Nosotros, cristianos de Yemen, te queremos”: esta pequeña pancarta, alzada durante la misa, simbolizó sin duda el carácter cosmopolita de la asamblea religiosa.



El pontífice inició su visita el domingo diciendo que oraba por los yemeníes y luego exhortó el lunes, en una reunión interreligiosa, a la paz en este país pobre por el que se introdujo el cristianismo en la península arábiga en el siglo XIX.



Ya en el avión de regreso a Roma, el papa dijo hoy que en Emiratos Árabes Unidos encontró “buena voluntad para poner en marcha procesos de paz” en países de la región, como Yemen. “Sé que es difícil dar una opinión después de dos días y de haber hablado sobre el asunto con pocas personas. Yo diré que he encontrado buena voluntad para poner en marcha procesos de paz. Esto es lo que he encontrado”, dijo, según informa el portal Vatican News.

Los gestos.

Un inmenso clamor se elevó en el estadio cuando llegó el papa. El “papamóvil” se detuvo para permitir que Francisco bendijera a dos niñas que salieron de la muchedumbre y acudieron hacia él.



La homilía del pontífice, en italiano, fue traducida al árabe por un sacerdote, y subtitulada en inglés en una gran pantalla que presidía el estadio en la parte opuesta del altar, ante una audiencia que rezó y cantó principalmente en inglés.



También hubo espacio para oraciones en coreano, francés, tagalo, urdu, konkani y melayalam, estas dos últimas lenguas vernáculas del sur de la India.



“Son ustedes un coro que tiene variedad de naciones, de idiomas y de ritos”, dijo al saludar la “alegre polifonía de la fe” que construyó la Iglesia.



La población de Emiratos Árabes Unidos está integrada en un 85% por extranjeros.



El papa citó una vez más a San Francisco de Asís, que ha sido una imagen muy presente durante toda su visita porque hace ocho siglos el santo acudió a Egipto para tender puentes con el sultán de los musulmanes Malik al Kamil. Y con esa misión llegó el Pontífice a Abu Dabi el pasado domingo.



En su homilía, señaló que “San Francisco recordó que el cristiano va armado solo de su fe humilde y su amor concreto” mientras otros visten armaduras, por lo que pidió a los creyentes que “no entablen litigios ni contiendas”.



El papa hizo varios gestos, como el uso de un coche pequeño de una marca surcoreana para sus desplazamientos, como muestra de humildad.



Además, voló de regreso a Roma a bordo de un avión de Etihad, la aerolínea de Abu Dabi, en lugar de la compañía de bandera italiana Alitalia.

Visita histórica.

El papa llegó a la capital emiratí el domingo por la noche, tras haber sido invitado por las autoridades para participar en el encuentro de “Fraternidad Humana”, junto al gran imán de la mezquita cairota de Al Azhar (el mayor centro de pensamiento del islam suní), Ahmad Al Tayeb.

El papa y Al Tayeb firmaron un documento en el que se comprometieron trabajar por el diálogo y en contra de la violencia, en nombre de “los musulmanes de Oriente y Occidente, junto con la Iglesia Católica y los católicos de Oriente y Occidente”.



En el marco de la iniciativa de Emiratos Árabes Unidos, también se anunció la construcción de dos nuevos templos en Abu Dabi: la iglesia de San Francisco y la mezquita de Ahmed al Tayeb.



La visita del papa fue calificada de “histórica” por los gobernantes emiratíes, que se han presentado de esta forma como unos de los más tolerantes y abiertos de la región.

El beso en Abu Dabi que recorrió el mundo La imagen que resume el resultado de la primera visita de un jefe de la Iglesia católica a la península arábiga, cuna del islam, no fue de la multitud saludando al papa Francisco, ni de la misa que cerró su estadía en Abu Dabi. La foto fue el beso que el lunes se dieron Francisco y el imán Sheikh Ahmed al Tayeb, en un gesto histórico de cercanía entre ambas religiones. El papa Francisco y el imán Ahmed el Tayeb condenaron la intolerancia religiosa y firmaron una declaración en la que se comprometen a “luchar contra el extremismo”.