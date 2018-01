Papa advierte que el mundo está al borde de una guerra nuclear

El Papa Francisco dijo el lunes estar asustado por el peligro de una guerra nuclear y advirtió que el mundo está "al borde" de un conflicto de este tipo.

Los comentarios del Pontífice, realizados en el vuelo que lo lleva a Sudamérica para su visita de esta semana a Chile y Perú, se dieron después de que los habitantes de Hawái recibieran el sábado por error una alerta advirtiendo de un ataque inminente con un misil balístico.



Al ser consultado sobre si le preocupa la posibilidad de una guerra nuclear, Francisco dijo: "Creo que estamos al borde. Realmente tengo miedo de algo así. Solamente se necesita un accidente para precipitar las cosas".



Francisco no mencionó lo ocurrido en Hawái o a Corea del Norte.



El Papa ha remarcado en más de una oportunidad los peligros de una guerra nuclear y en noviembre pareció endurecer la postura de la Iglesia Católica respecto a las armas nucleares al decir que los países no deberían tener arsenales ni siquiera como método de disuasión.



Mientras los periodistas abordaban el avión rumbo a Chile, funcionarios del Vaticano entregaron copias de una fotografía tomada en 1945 que muestra a un niño japonés llevando sobre sus hombros a un hermano muerto tras el ataque nuclear estadounidense a Nagasaki.



"Me emocioné cuando vi la imagen. Lo único que pude pensar es en agregar las palabras 'el fruto de la guerra'", sostuvo Francisco. "Quise que se imprimiera y fuera distribuida porque una imagen como ésta puede ser más movilizadora que 1.000 palabras. Esa es la razón por la que quise compartirla con ustedes".