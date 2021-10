¿Cuáles son los dos países que volvieron a las restricciones y cuarentenas por COVID-19?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ciudad de Moscú ordenó este martes las primeras restricciones sanitarias desde el verano debido al aumento de los casos de COVID-19, cuando la mayoría de los rusos siguen sin estar vacunados.

Las autoridades de la capital rusa ordenaron que los mayores de 60 años no vacunados permanezcan confinados desde el 25 de octubre hasta el 25 de febrero y que al menos el 30% de los empleados de las empresas teletrabajen, además de extender la vacunación obligatoria al 80% de los trabajadores de los servicios.

La propagación de la pandemia es tal que el Kremlin reflexiona sobre la posibilidad de ordenar una semana de feriado a finales de octubre, para desacelerar el avance del COVID-19.



Rusia y en particular Moscú, principal foco de país, se enfrenta desde el verano boreal a una nueva ola del coronavirus impulsada por la variante delta y una campaña de vacunación que no progresa.



El país no ha dejado de batir récords de muertes diarias de COVID-19 en los últimos días. El martes contabilizó 1.015 decesos en 24 horas, algo nunca visto desde el inicio de la pandemia.



En Moscú, el número de contagios aumenta rápidamente desde mediados de septiembre y se sitúa actualmente en torno a 6.000 nuevos casos diarios, según cifras oficiales. A nivel nacional, hay unos 33.000 casos detectados a diario.



El balance gubernamental total de muertos llega a 225.325 muertos, el más fuerte de Europa. La cifra es sin embargo subestimada, pues la agencia nacional de estadísticas Rosstat ha registrado más de 400.000 víctimas a fines de agosto.



El gobierno ruso, preocupado por preservar la economía, descarta desde hace meses aplicar restricciones importantes. La nueva ola de contagios llegó con solo el 32% de los rusos completamente vacunados. Ello se produce además en un contexto de desconfianza de la población ante las vacunas.



La ausencia de restricciones estrictas permitió que el virus se propagara sin control, aunque varias regiones restablecieron la obligación de pases sanitarios con códigos QR para acceder a lugares públicos.



En este contexto, la viceprimer ministra rusa encargada de la salud, Tatiana Golikova, pidió declarar feriado en todo el país del 30 de octubre al 7 de noviembre.

Letonia: confinamiento estricto y toque de queda



El gobierno letón acordó este lunes implantar el confinamiento estricto, así como un toque de queda nocturno durante las próximas cuatro semanas, ante el aumento de los contagios de COVID-19 y mientras solo un 50% de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna.



Las medidas fueron adoptadas en una reunión con el equipo de crisis y deberán ser formalizadas en el próximo Consejo de Ministro, previsiblemente el miércoles.



Siguen a la advertencia del Centro para Prevención y Control de Enfermedades de Letonia, según el cual el país báltico está registrando la más alta incidencia de nuevos positivos del mundo.



El toque de queda nocturno regirá desde las 20:00 a las 05:00 de la mañana. Solo se autorizará salir a la calle para trasladarse al puesto de trabajo, en aquellos casos en que no se pueda practicar el teletrabajo, así como para comprar productos esenciales y otras actividades básicas.



El cierre de la actividad pública incluirá toda la vida cultural, deportes en espacios cerrados, actos religiosos y otro tipo de reuniones.



Se trata de las medidas más severas adoptadas por este país desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2021.



Letonia se encuentra en medio de un fuerte repunte de infecciones. En las últimas 24 horas se verificaron más de 2.000 nuevos casos, mientras que el número de hospitalizaciones ha subido en 121 personas.