El padre del “niño de la maleta” va hoy a juicio

El padre del niño marfileño de ocho años, cuya imagen acurrucado dentro de una maleta para ingresar a España estremeció al mundo en 2015, será juzgado hoy martes en Ceuta. “Voy a este juicio muy confiado porque no soy un traficante de personas. Yo no iba a traficar con mi propio niño, eso no tiene sentido”, dijo a la AFP Ali Ouattara, de 45 años, en vísperas de comparecer ante la justicia del enclave bajo administración española de Ceuta, en el norte de Marruecos.



Fue allí donde el 7 de mayo de 2015 en un puesto fronterizo, una joven marroquí llamó la atención por llevar una pequeña maleta extrañamente pesada. Al pasar el equipaje por los rayos X del escáner, los agentes de la Guardia Civil se quedaron boquiabiertos al descubrir la silueta del niño acurrucado en posición fetal.



Una vez abierta la maleta, el niño saludó con un “bonjour” en francés y un “me llamo Adou”, según relató el periodista Nicolás Castellano en un libro publicado en 2017 en el que detalla la historia.



“La gran reflexión que hay que hacer es qué ocurre en la legislación española con la reagrupación familiar para que se tenga que acudir a estas vías desesperadas”, indicó la responsable del servicio de menores en Ceuta, Antonia Palomo, citada en el libro.



La fiscalía pide tres años de cárcel para el padre de Adou Ouattara, por facilitar la entrada irregular del niño poniendo en peligro su vida.

Francia endurece su política de asilo El presidente Emmanuel Macron afronta una semana difícil con la presentación mañana miércoles de un controvertido proyecto de ley que busca endurecer la política migratoria y de asilo en Francia, pero que ha recibido duras críticas. Este proyecto pretende, según el gobierno, reducir a un máximo de seis meses el proceso de solicitud de asilo, facilitar la reconducción a la frontera de los migrantes que no aceptados y mejorar la integración de aquellos admitidos.