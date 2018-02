Pablo Moyano respondió a Elisa Carrió: "Que demuestre en la Justicia que somos asesinos"

El número dos del sindicato de Camioneros en Argentina, Pablo Moyano, rechazó las declaraciones de Elisa Carrió, referente de Cambiemos, sobre su familia y afirmó que al gobierno de su país le "dolió" la marcha del 21 de febrero pasado contra el programa económico del presidente Mauricio Macri.



En una entrevista con El País publicada ayer domingo 25 de febrero, Carrió dijo que Hugo Moyano, número uno del sindicato, es "el jefe" de la "mafia sindical" contra la que lucha Macri: "Por eso digo que es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas. Si en algo uno avala al presidente Macri es en esta lucha. Yo di la lucha contra toda la corrupción kirchnerista", dijo.



En la entrevista con El País Carrió rompió el silencio, luego de la multitudinaria movilización de Camioneros contra el gobierno argentino.



"Yo creo que es una batalla que vale la pena darle. Él tiene muchos crímenes atrás, pero muchos. Su hijo Pablo, también. Así que marchen, pero que también marchen a la Justicia", aseveró.



"Estas declaraciones no nos asustan", afirmó Pablo. "Que lo demuestre en la Justicia o en un psiquiátrico. Que les explique a mis hijos que soy un asesino", agregó en diálogo con el portal Diario Veloz.



Y replicó: "Ni Hugo ni yo fuimos funcionarios en la dictadura cuando mataban gente. Ella sí. Que Carrió demuestre que somos asesinos. Se nota que a los gorilas les dolió la marcha".



El secretario adjunto de Camioneros dijo que "la calle es de los trabajadores, que no se aguantan el ajuste, ni los despidos".



"Estas declaraciones de Carrió no nos asustan. Igual que la denuncia de Ocaña", completó.

