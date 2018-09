Opositora cubana demorada en Lima

"En el aeropuerto de Lima, me acaban de retener en migraciones, me informan que Interpol puso una alerta internacional bajo mi nombre. O Interpol no funciona en Argentina ni Chile ni Uruguay o el aparato de inteligencia castrista G2 ya solo controla Interpol-Perú", escribió Payá en Twitter.

Sin embargo, poco después publicó que había podido ingresar al país.

"Me permiten entrar a Perú luego de tomarme amablemente las huellas de todos los dedos, fotos en todas posiciones y fotos de mis pupilas. Nada que la seguridad del estado castrista (G2) ya no tuviera. Apenada por la influencia del G2 en este bello país", señaló.

La toma de fotos y huellas dactilares es un procedimiento regular a los extranjeros que llegan a Perú, según periodistas de la AFP.

Payá, de 29 años, es hija del extinto disidente cubano Oswaldo Payá, premio Sajarov del Parlamento Europeo 2002. El cubano opositor falleció en un accidente en una carretera de la isla en julio de 2012. Su hija afirma que la muerte de su padre no fue accidental, sino una acción de los servicios de inteligencia cubana.

Rosa Payá estuvo este lunes y martes en Montevideo invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), para presentar el libro de su padre La noche no será eterna. Peligros y esperanzas para Cuba.

En una entrevista con El País, dijo que la reforma constitucional que proyecta el presidente cubano Miguel Díaz-Canel es una "gran trampa", y que el mandatario es un "títere" de Raúl Castro, jefe del Partido Comunista de Cuba.