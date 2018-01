Oposición en Venezuela busca aplazar elecciones

La oposición venezolana pidió postergar las elecciones presidenciales, que se celebrarán a más tardar el 30 de abril, antes de comunicar su decisión de participar o no en estos comicios.

El presidente del Parlamento venezolano, Omar Barboza, dijo ayer domingo que la oposición "está analizando" la posibilidad de participar en el proceso electoral que por decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se hará en menos de 100 días y no a finales de año como generalmente ocurre en Venezuela.

Dijo que aunque en la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aún no hay consenso sobre participar o no en las presidenciales, sí lo hay en cuanto a la necesidad de obtener garantías de "transparencia" en esos comicios y de postergar su celebración al menos por unas semanas. Para "así decidir luego si participar o no", dijo Barboza y señaló que hay gestiones para "reconstruir" la unidad opositora, al tiempo que las formaciones que integran la MUD "están coincidiendo mucho en salir unidos a buscar el cambio político".

"Posiblemente se llegue a un consenso para llevar un candidato único. Un buen sector de la MUD está promoviendo la posibilidad de un consenso", adelantó el diputado sin dejar de rechazar la convocatoria de las presidenciales por parte de la ANC, un órgano no reconocido por la oposición y buena parte de la comunidad internacional.

El antichavismo pide también que en las presidenciales no haya ventajas de propaganda para el oficialismo, la renovación de las autoridades electorales, observación internacional a los comicios y que se levanten las inhabilitaciones a sus dirigentes.

Estas exigencias serán llevadas a la mesa de diálogo que la oposición mantiene desde diciembre con el gobierno en Santo Domingo, y que se reanudará hoy lunes.

"Dentro de las gestiones que se hagan se planteará ampliar la fecha de las elecciones, que se tenga más tiempo para prepararlas y sobre todo que haya garantías de que el elector pueda votar libremente y no tenga dudas que la MUD va a salir unida con un solo candidato", explicó Barboza.

La oposición volverá al diálogo sin el apoyo de Voluntad Popular (VP), el partido de Leopoldo López que optó por abandonar las conversaciones tras el adelanto de las presidenciales y el proceso obligatorio de validación de partidos.

Los partidos Acción Democrática y Primero Justicia, dos de los miembros más grandes de la MUD, siguieron este domingo por segundo día consecutivo sumando apoyos para mantenerse vigentes de cara a las presidenciales y no quedar deslegitimados como ocurrirá con VP, que decidió no someterse al proceso de validación.

El diálogo político venezolano se reanudará sin el acompañamiento del canciller mexicano, Luis Videgaray, que tras comunicarse el adelanto de las presidenciales anunció su retiro del proceso pues, dijo, se había golpeado "la esencia" de lo conversado en la mesa.

Asimismo, el canciller chileno, Heraldo Muñoz, dijo que su país evaluaría su permanencia en este proceso al tiempo que ratificó la condena del Grupo de Lima, que agrupa a 14 países de América, al adelanto en Venezuela de las elecciones, que no reconocerán según adelantaron los miembros del bloque.

Hasta ahora solo está garantizado el acompañamiento de los cancilleres de Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas; tres países invitados por el gobierno y que mantienen vínculos comerciales y políticos con el chavismo.

La oposición espera que el diálogo sirva también para el ingreso de alimentos y medicinas que escasean en Venezuela.

Comiendo mandarinas en el primer Facebook Live

Comiendo mandarinas, Nicolás Maduro se aventuró este sábado a su primera transmisión en vivo en Facebook como parte de su campaña a la reelección. Acompañado de su esposa, Cilia Flores, Maduro celebró estar conectado en su primer “Facebook Live” ante unos 14.000 espectadores. Durante el Facebook Live, anunció que decidió “junto a las bases” legalizar al movimiento “Somos Venezuela”, que encabezará la excanciller Delcy Rodríguez, que acumulará votos con el PSUV y al llamado Gran Polo Patriótico, para impulsar la reelección de Maduro.



Mientras leía comentarios, un usuario le escribió: “Venezuela tiene hambre”, a lo que Maduro respondió: “Tiene hambre de justicia, de igualdad, de antiimperialismo”.