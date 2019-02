Oposición venezolana vuelve a la calle; aumenta presión a militares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con fuerte apoyo internacional, la oposición al régimen de Nicolás Maduro saldrá hoy martes otra vez a la calle a presionar a los militares para que reconozcan como presidente a Juan Guaidó y dejen entrar en Venezuela la ayuda humanitaria que desde hace día espera en la frontera con Colombia.

El líder opositor, Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como mandatario interino, llamó a manifestaciones en todo el país coincidiendo con la celebración del Día de la Juventud.



“La organización y movilización de todos será clave para que ingrese la ayuda y lograr el cese de la usurpación”, expresó Guaidó, quien precisó que casi 100.000 voluntarios se han inscrito para colaborar en el proceso de asistencia.



Alimentos y medicinas enviados por Estados Unidos permanecen desde el jueves en un centro de acopio en la ciudad de Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna.



Maduro, quien niega que exista crisis humanitaria, considera la ayuda como el inicio de una intervención militar de Estados Unidos, además de un “show político”.



Casi 3 millones de venezolanos emigraron desde 2015, según Naciones Unidas, debido a la peor crisis en la historia reciente del país.



La de hoy será la tercera movilización que convoca Guaidó después de las del 2 de febrero y el 23 de enero, cuando se proclamó presidente interino luego que la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, pero desconocida por el régimen, declarara “usurpador” a Maduro.



Aunque calificó de “show” el despliegue de la ayuda, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, anunció que la Fuerza Armada tiene “presencia reforzada en toda la frontera”.



Tratando de fracturar a la Fuerza Armada, columna vertebral del régimen, Guaidó ha ofrecido amnistía a los militares que desconozcan a Maduro y les advirtió que impedir la entrada de alimentos y medici-nas es un “crimen de lesa humanidad”.



La semana pasada, Estados Unidos anunció que considerará eximir de sanciones a todo militar venezolano de alto rango que reconozca a Guaidó.



Guaidó advirtió el viernes, en entrevista con AFP, que hará “lo necesario” para lograr que “cese la usurpación” y “salvar vidas”, sin descartar que el Parlamento autorice la intervención de una fuerza extranjera. En términos similares se había manifestado en una entrevista con El País la semana pasada.



Una conferencia sobre ayuda humanitaria se realizará el jueves en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que Guaidó pedirá también apoyo para organizar futuros comicios.



Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos propuso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución sobre Venezuela que pide facilitar la ayuda humanitaria y aboga por elecciones presidenciales, pero se opuso Rusia, que apoya a Maduro al igual que Turquía, Irán y China.



La crisis en Venezuela estará en la agenda de la reunión de mañana martes entre Tabaré Vázquez y Mauricio Macri. (Ver página A2).



En medio de la crispación, Francisco Sucre, representante de Guaidó en Roma, reiteró este lunes que “no están dadas las condiciones para la mediación y el diálogo”, tras pedir el apoyo de Italia y el Vaticano a nuevas votaciones.

Rompiendo el bloqueo.

Por su parte el senador estadounidense Marco Rubio, del Partido Republicano, advirtió ayer que las garantías ofrecidas por Guaidó y Trump a altos mandos militares de Venezuela si ayudan a restaurar la democracia serán temporales. “Estas ofertas que existen ahora no estarán ahí siempre. Deben tomar una decisión muy pronto sobre en qué lado de la ecuación quieren estar”, sentenció Rubio en una conferencia en el centro Heritage Foundation, en Washington.



Guaidó informó ayer lunes que ya fue entregado el primer cargamento de la ayuda humanitaria que régimen de Maduro ha estado bloqueando. “Cumpliendo con nuestras competencias, hoy entregamos el primer cargamento de insumos de la ayuda humanitaria a la Asociación de Centros de Salud (Assovec) con 85 mil suplementos que se traducen en 1.700.000 raciones nutricionales para niños y 4.500 suplementos para embarazadas”, dijo Guaidó en su cuenta de Twitter.



Este primer cargamento de ayudas “representa 20 raciones para cada beneficiario, y corresponde a la primera fase de atención a las poblaciones más vulnerables” de la crisis humanitaria. Más adelante, dijo en un comunicado que se hicieron “esfuerzos importantes” para que este primer lote llegara a Caracas, aunque no se especificó cómo ingresó. “Sabemos que no es suficiente, por eso insistimos en que la ayuda humanitaria debe ingresar a Venezuela, abrir el corredor para poder atender entre 200 mil y 300 mil venezolanos que hoy corren el riesgo de muerte”, indicó.



El régimen busca inhabilitar a Guaidó: investiga su patrimonio Le acusan de recibir dinero del exterior sin justificación Reuters, AFP, EFE / Caracas



Buscando desacreditar al líder opositor Juan Guaidó, el régimen de Nicolás Maduro anunció ayer lunes que le abrió una investigación por presuntamente recibir dinero de instituciones nacionales y extranjeras sin justificación.



El director de la Contraloría de Venezuela, Elvis Amoroso, señaló que Guaidó presuntamente “ocultó o falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio, y ha recibido dinero proveniente de instancias internacionales y nacionales sin ningún tipo de justificación”.



La Contraloría es el ente que vigila la conducta de los funcionarios estatales en Venezuela y tiene facultad para sancionarlos con multas o inhabilitarlos para ejercer cargos públicos por hasta 15 años.



Según Amoroso, las averiguaciones contra Guaidó son resultado de múltiples denuncias recibidas por la entidad, cuyo origen no precisó. “La Constitución (...) establece que los diputados a la Asamblea Nacional son a dedicación exclusiva, no pudiendo recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo público o privado”, sostuvo el funcionario del régimen, sin dar más detalles.



Si alguna de las faltas que presume cometió Guaidó constituye delito, la Contraloría podría remitir el expediente a la Fiscalía para que inicie una investigación penal, explicó a AFP un abogado.



Esta no es la primera vez que el régimen de Maduro toma una medida contra Guaidó. El pasado 29 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de línea oficialista, prohibió a Guaidó salir del país y congeló sus cuentas, acusándolo de “usurpar” las funciones de Maduro.



Guaidó se juramentó el 23 de enero, luego de que el Congreso declara “usurpador” a Maduro por haber iniciado un segundo mandato que, según la oposición y gran parte de la comunidad internacional, resultó de elecciones fraudulentas. Estados Unidos, Canadá, una docena de países de América Latina y 20 integrantes de la Unión Europea, además de la Eurocámara, reconocen a Guaidó como presidente interino en Venezuela y están presionando al régimen de Maduro para que se retire y se realicen elecciones libres.



Guaidó pedirá el apoyo de la OEA para la reestructuración del poder electoral y la organización de nuevos comicios, anunció ayer lunes Gustavo Tarre, su representante especial ante ese organismo.



El delegado se entrevistó con el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, a quien también le expresó el interés de Guaidó de solicitar una misión de observación que garantice que los resultados de una futura elección “tengan la credibilidad de la cual han adolecido todos los procesos venezolanos de los años recientes”.



“Queremos en primer lugar reconstruir un poder electoral y un mecanismo electoral que sea confiable, que no exista la menor duda de que la voluntad de los electores sea la que se vea reflejada en los resultados”, agregó.



Tarre explicó que se iniciará un proceso para elegir a los integrantes de una autoridad electoral independiente, avanzar hacia un nuevo registro de electores y un mecanismo de votación.