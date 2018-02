Oposición venezolana pidió posponer las elecciones para julio

En la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) continúan las negociaciones con representantes del gobierno de Venezuela, buscando la postergación de las elecicones presidenciales previstas para el 22 de abril y con garantías de transparencia. Las reuniones, que iniciaron el viernes, continuaron el domingo y ayer, pero hasta ahora no hay un resultado definitivo.



Fuentes de la alianza de partidos opositores indicaron que los sectores Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Avanzada Progresista han manifestado su postura de que los comicios se realicen a finales de junio o a principios de julio de este año. Pero la traba persiste en el Ejecutivo, que no cede en su propuesta de correr el proceso 28 días de la fecha aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con lo que la contienda sería el domingo 20 de mayo.



Ayer por la tarde, luego de las reuniones bilaterales, los partidos de la MUD se reunieron en la oficina de la coalición. Andrés Velásquez, dirigente de La Causa Radical, repudió participar en el proceso para escoger al jefe del Estado, así la fecha inicial de la contienda sea extendida.



“Me comentan extraoficialmente que los desesperados por participar a toda costa en la farsa electoral hablan de un cambio de fecha para el 20 de mayo: Presidenciales junto a Consejos Legislativos y concejales. ¿Qué no han entendido de este engaño electoral?”, expresó en su cuenta de Twitter.

Velásquez, quien denunció fraude en las elecciones regionales del estado de Bolívar, dijo que el gobierno “está dispuesto a conceder la limosna de unos días más, siempre y cuando cuente con algún candidato que le convalide su simulacro electoral”.

Condiciones clave.

Quienes evalúan la posibilidad de que se posterguen las presidenciales, exigen que ese paso sea con mejoras en las condiciones del proceso. Aquí uno de los puntos importantes es la observación internacional, y no el acompañamiento, como ha propuesto el Consejo Nacional Electoral (CNE).



En un foro ayer en la Unimet, la diputada Delsa Solórzano (UNT) advirtió: “Estas no son elecciones. Ahora, esto no se resuelve rodando las fechas, esto se resuelve dando las condiciones; la ONU pide por lo menos seis meses para poder organizar las elecciones, lo mismo que dice la ley en Venezuela.”, argumentó.



Solórzano dijo que extender un mes los comicios presidenciales, “es rodar el fraude”.



En carta enviada a la ONU, el ex gobernador Henri Falcón señaló que, hasta ahora, “estas elecciones ocurren en el contexto de graves irregularidades que han sembrado dudas sobre la integridad del proceso”. Considera vital la observación de Naciones Unidas para recuperar la confianza en el sistema electoral.

El dato

Aunque por ahora no hay postulación alguna, AD, Avanzada Progresista, el MAS y Copei presentaron, vía electrónica, los datos de los dirigentes autorizados ante el CNE para postular candidatos para las presidenciales. El lapso para inscribir aspirantes comenzó ayer y termina hoy. Extraoficialmente se comentó ayer que Henri Falcón estaba preinscrito.