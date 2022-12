Oposición venezolana acusó a Maduro de intentar “zafarse” de acuerdos de México

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria denunció ayer, sábado, que el gobierno “busca zafarse” de los acuerdos que han resultado de la negociación retomada hace una semana en México y exigió al presidente Nicolás Maduro fijar una fecha en diciembre para continuar con el diálogo.

“Le exigimos a Nicolás Maduro no seguir retardando el compromiso asumido en México y proceder de inmediato a fijar la fecha, dentro del mes de diciembre, para continuar la negociación con la agenda política y de libertad según lo convenido”, dijo la plataforma en un comunicado difundido en su cuenta en Twitter.



En el escrito, la coalición subrayó que la negociación entre la oposición y el Ejecutivo retomada el pasado 26 de noviembre en México, tras un año de suspensión, tiene como siguiente paso tratar “temas políticos y de libertad” durante este mes, pero que el Gobierno venezolano “ha activado una serie de acciones que buscan zafarse de los acuerdos”.

Detalló que los próximos temas a abordar en la mesa de diálogo serían la libertad de los detenidos considerados presos políticos, el retorno de familias y exiliados venezolanos al país y “el voto libre”.



De acuerdo con la oposición, el Gobierno “miente acerca de los alcances del acuerdo firmado y, además, pone nuevas condiciones para avanzar en lo político que no forman parte de los acuerdos previos”.



En este sentido, aseguró que la delegación oficialista usa la estrategia de “construir y visibilizar” oposiciones para “simular una negociación que solo será en su beneficio”.



El viernes, el presidente Maduro sostuvo una reunión con la oposición agrupada en la fracción parlamentaria Alianza Democrática, grupo que sostiene diferencias con los antichavistas presentes en México.



Tras este encuentro, el Gobierno anunció que prepara un documento en el que establecerán los acuerdos a los que han llegado con los distintos sectores de la oposición en materia social, económica, política y electoral, y que será presentado dentro de 30 días.



El acuerdo consiste en liberar 3.000 millones de dólares venezolanos que están en el extranjero para ayudas sociales y quedan por discutir otros factores de la vida política de Venezuela. Esto es muy cuestionado por sectores de la información, que afirman que se pondrá dinero a disposición de un gobierno que ha vaciado gran parate de las arcas del país, sin asegurarse nada a cambio, ni siquiera la liberación de presos políticos. Por su parte, el diputado opositor Luis Parra, del partido Primero Venezuela, aseguró que la negociación no significa la representación de todos los sectores del país.

Guerrilla

El Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lograron un compromiso para facilitar el retorno de comunidades emberas desplazadas por la violencia, en un acuerdo en el que el presidente Gustavo Petro pidió ayer, sábado, ampliar a más territorios colombianos.



Este compromiso es visto como un logro por parte del gobierno colombiano, en unas conversaciones que se están realizando en Caracas, Venezuela, y en parte también en Colombia.



Durante su participación en el Encuentro de Dirigentes del Occidente Antioqueño, el mandatario colombiano detalló que “el primer punto de acuerdo con el ELN es que se permite el regreso de las poblaciones desplazadas por esa organización de territorios indígenas emberas a sus resguardos, con garantía de no repetición y de retorno”. Uno de esos ejemplos que citó es el municipio de Murindó (departamento de Antioquia), que sigue sufriendo la violencia: “Han vuelto a Murindó un municipio moribundo, y nosotros no podemos permitir eso”, lamentó Petro, quien indicó que se trata de una localidad “de mayorías étnicas: indígenas y afros” y pidió más acciones para que se pueda vivir en paz en los territorios.



Petro celebró el primer acuerdo alcanzado en Caracas en la nueva ronda de conversaciones de paz, cuyo primer ciclo concluyó ayer. No obstante, reiteró que “esto hay que aplicarlo a otras poblaciones”.