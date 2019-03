Oposición lanza ofensiva final

El líder de la oposición, Juan Guaidó, puso en marcha ayer sábado la “operación libertad” para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, que consiste en organizar a sus partidarios para una movilización hacia el Palacio Miraflores, sede del gobierno en Caracas.

Miles de partidarios del mandatario socialista, en tanto, se movilizaron en el centro de Caracas, al tiempo que la Fuerza Armada inició dos días de ejercicios para blindar la infraestructura hidroeléctrica después del apagón del 7 de marzo que paralizó el país durante una semana.



“Hoy iniciamos una etapa nueva de organización (...), vamos a visitar todos los estados posibles, vamos a organizarnos muy bien en la operación libertad por el cese definitivo de la usurpación”, sostuvo Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países encabezados por Estados Unidos.



Ante miles de seguidores en la ciudad de Valencia (norte), el jefe de la Asamblea Nacional -único órgano surgido de elecciones libres, que tiene amplia mayoría de la oposición- explicó que para ello serán conformados “comandos por la libertad”, células que movilizarán a toda la base opositora.



“Muy pronto, cuando hayamos recorrido y organizado cada rincón (...) vamos a ir a Miraflores a reclamar lo que es del pueblo”, subrayó Guaidó, sin fijar aún una fecha para la movilización.



“Estoy dispuesta a ir Miraflores ya, a donde me lo pida mi futuro presidente Juan Guaidó. Toda mi familia está fuera del país, si no es por ellos nos morimos de hambre”, dijo a la AFP Milagros Lima, abogada de 50 años.

Guaidó insistió en que sus partidarios deben estar “muy organizados” para evitar una “confrontación” y les pidió convencer a los militares y funcionarios que conozcan de que abandonen a Maduro.



“Todas las opciones están en la mesa con responsabilidad, con fuerza, pero depende de nosotros, cualquier opción nos debe encontrar movilizados”, reiteró la principal figura de la oposición, quien no descarta pedir una intervención militar extranjera.



Estados Unidos, su más ferviente aliado, ha dicho que no descarta una acción armada para sacar a Maduro, a quien se ha propuesto estrangular económicamente con sanciones como un embargo petrolero que se hará efectivo el 28 de abril.



Pero el Grupo de Lima (Canadá y 13 países latinoamericanos), que reconoce también a Guaidó, excluye la opción militar.



En todo caso, el opositor reconoce que antes de marchar a Miraflores debe tener a las Fuerzas Armadas “totalmente alineadas”, su mayor desafío pues hasta ahora la cúpula militar se mantiene leal a Maduro, cuya aprobación es de apenas 14%, según la encuestadora Datanálisis.

Como es costumbre cuando la oposición se moviliza, las bases chavistas también marcharon ayer sábado en la zona céntrica de Caracas, esta vez para cantar “victoria” tras el restablecimiento de la electricidad luego del peor apagón en la historia de Venezuela.



“Cada minuto de paz que tiene Venezuela es una victoria para la revolución y una derrota para el imperio norteamericano, que arde en deseo para que aquí nos estemos matando”, declaró a la AFP Hermes Flores, educador de 55 años, en la avenida Urdaneta.



Aunque cree que Guaidó es una “llama que se va a ir apagando”, Flores pide “seguir alerta en las calles”.

Hasta el pasado jueves cuando se reanudó la jornada laboral, Venezuela sufrió un corte eléctrico, que paralizó al país y que Maduro atribuye a “ciberataques” y a una “guerra eléctrica” iniciada por Estados Unidos, Algunas fallas persisten en zonas del occidente.



La organización Médicos por la Salud sostiene que como consecuencia de la falta de energía eléctrica murieron 21 personas en los hospitales



Frente al corte de energía, la Fuerza Armada, principal sostén de Maduro, inició los “Ejercicios de Acción Integral ‘Ana Karina Rote’ (grito de victoria indígena) para proteger los servicios estratégicos de la nación”, anunció el presidente en Twitter.



“No permitiremos que los enemigos de la Patria vuelvan a robarle la tranquilidad al heroico pueblo venezolano”, indicó Maduro junto a una fotografía que muestra a cientos de soldados y vehículos blindados en una explanada rodeada de montañas, sin precisar su ubicación.



Guaidó, de 35 años, se proclamó presidente encargado el pasado 23 de enero luego de que el Congreso declarara “usurpador” al líder socialista por estimar su reelección “fraudulenta”.



Maduro lo tilda de “títere” de Donald Trump, a quien acusa de planear la invasión de Venezuela para apoderarse de sus riquezas hidrocarburíferas.



“El opositor es un arrastrado al imperio”

Número dos chavista prometió impedir la toma de Miraflores

El poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello rechazó la pretensión de Juan Guaidó de marchar hacia el palacio presidencial de Miraflores para asumir su control, y advirtió que la “oligarquía” no volverá a entrar a ese recinto.



“De ahí se fueron y no volverán a entrar al palacio del pueblo revolucionario”, dijo Cabello ante miles de partidarios del presidente Nicolás Maduro que se movilizaron en Caracas.



“Están amenazando con que se van a ir a Miraflores. ¿Podrán llegar alguna vez a Miraflores ellos? ¿Vamos a dejar que el palacio del pueblo se convierta nuevamente en el palacio de los negocios de la oligarquía, de la burguesía”, preguntó Cabello a la multitud vestida de rojo, que respondió con un sonoro “no”. Desde una tarima en la avenida Urdaneta, denunció la “prepotencia” de los adversarios de Maduro y predijo que “se irán con el rabo entre las piernas por la pela (reprimenda) que les va a dar el pueblo de (Hugo) Chávez y (Simón) Bolívar”.



“Necesitamos una verdadera oposición, alguien que no sea un arrastrado al imperialismo, que tenga criterio personal y sepa lo que está pasando en Venezuela”, subrayó. “La luz la tumbó el imperialismo y la regresó Nicolás (...), ¡victoria popular!”, clamó Cabello.