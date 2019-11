Oposición argentina rechaza resolución de Macri porque dice que beneficia al turismo en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cámaras empresarias y prestadores de servicios turísticos la ciudad de Mar del Plata (Argentina), así como referentes políticos, y en particular del Frente de Todos - la oposición peronista -salieron a golpear duro al gobierno de Mauricio Macri por los efectos que tendría en los destinos de playa una reciente resolución que reduce un 50% las tasas que se aplican a los pasajeros y vehículos transportados en ferrys que cubren el recorrido entre el puerto de Buenos Aires y la costa de Uruguay.

La medida se advirtió en principio muy inoportuna, favorable a los intereses de Uruguay y por sobre todo perjudicial para el turismo interno argentino, en particular la Costa Atlántica, que cada temporada alta compite de manera directo con destinos como Punta del Este o Colonia.

"Venimos haciendo un enorme esfuerzo para retener a los turistas por aquí y lo que encontramos es un incentivo oficial más para que veraneen en el exterior", dijo el diputado provincial y empresario teatral Javier Faroni, que acaba de presentar en la Legislatura bonaerense un proyecto para que ese cuerpo manifieste pleno rechazo a la Resolución 172/2019 publicada en Boletín Oficial y pida al Ejecutivo nacional su derogación inmediata.

La resolución establece por disposición de la Administración General de Puertos que desde el 1° de noviembre hasta el próximo 29 de febrero se reduce en 50% las tasas generales por uso de puertos.



Eso significa que por ese concepto cada pasajero pagará ahora US$ 0,75 lo que hasta el 31 de octubre estaba fijado en US$ 1,50 para el viaje a Colonia. Y US$ 1,50 en lugar de US$ 3 para llegar en ferry hasta Montevideo. El mismo beneficio alcanza al transporte de automóviles.

La expectativa es que el gobierno próximo, a cargo de Alberto Fernández, al asumir pueda tomar intervención pronta en el caso y disponer la derogación inmediata de esta reciente medida, ya vigente.

Al conocerse la noticia, el exgobernador bonaerense Daniel Scioli manifestó su "asombro" por la resolución. "No se comprende cual es el objetivo de incentivar el turismo emisor en momentos donde se requiere promover el turismo receptivo", escribió en Twitter. "El turismo no solo es un generador de divisas para nuestro pais, también es un rápido creador de empleo", completó.

Rechazo de empresarios

En respuesta, la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), reclamó un rebaja de tasas en distintos conceptos que afecten al turismo interno.



"Solicitamos una reducción en tasas de peajes y aeroportuarias para viajes dentro de Argentina", reclamó el titular de la entidad, Gustavo Han. "Las reglas deben ser parejas", dijo, ante la resolución que fomentaría los viajes a Uruguay.

"Ante la necesidad de fomentar la utilización del transporte fluvial como medio para potenciar el turismo regional, resulta oportuno y conveniente instrumentar una bonificación", dice y justifica la resolución que firma el interventor de la AGP, Gonzalo Mórtola.

"A días del inicio de una nueva temporada, el gobierno de Cambiemos anuncia esta medida que es un golpe al esfuerzo que hace el sector turístico en contextos de tanta adversidad", acusó la diputada nacional y excandidata a intendenta por Frente de Todos, Fernanda Raverta.



"Otra vez Macri (Mauricio) contra Mar del Plata y el turismo nacional", remarcó para acusar de manera directa al presidente de la Nación, que aquí tuvo un amplio apoyo en la última elección.



Los críticos de esta resolución estiman que el impacto no es significativo, ya que representaría poco menos de menos de US$ 2 millones en cuatro meses.



"La cuestión no es el monto, son las intenciones", manifestó Avedis Sahakian, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, más molesto por el mensaje que significa ese gesto que favorece al turismo en otro país.

Reclamo legislativo

Faroni anticipó que pasado mañana, cuando se realice la próxima sesión de la Legislatura bonaerense, se buscará el tratamiento de su proyecto para que esa cámara fije posición y eleve un reclamo al Ejecutivo nacional.



"La medida resulta al menos, inoportuna y desafortunada, dándose a días de que Mauricio Macri finalice su presidencia y en el marco de una delicada crisis socioeconómica, que impactó en la industria turística ante la profunda reducción del nivel de consumo, el aumento generalizado de precios y la pérdida del poder adquisitivo", fundamentó en su proyecto de declaración.



"Esta resolución alienta la salida de argentinos hacia países vecinos", denunció la conducción de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra) y consideró complementaria de un proyecto del gobierno porteño de gravar con una tasa extra a los turistas extranjeros que visiten y se hospeden en la ciudad de Buenos Aires.



"FEHGRA espera que se dejen sin efecto las medidas descriptas, dado que afectan seriamente los intereses turísticos y económicos de la Argentina", manifestaron en un comunicado.