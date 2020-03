ONU lanza un plan para los países más vulnerables ante el avance del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Naciones Unidas solicitó ayer miércoles fondos para financiar un plan de 2.000 millones de dólares diseñado para contener y limitar el impacto del coronavirus en países especialmente vulnerables por sus niveles de pobreza o por ser escenario de crisis o conflictos.

“El apoyo a este plan de respuesta humanitaria es imprescindible para la seguridad sanitaria mundial. Es un imperativo moral que redunda en interés de todos. También es un paso crucial para ganar esta batalla”, defendió el secretario general de la ONU, António Guterres, en una conferencia virtual junto a los jefes de varias agencias de la organización.

Entre los países a los que la ONU pretende asistir con esta iniciativa figuran Venezuela y Colombia y otros países de la región que han recibido grandes números de venezolanos; escenarios de guerras como Yemen, Siria y Libia, o de largos conflictos como Afganistán o Palestina y numerosas naciones del África Subsahariana. También los casos de Irán o Corea del Norte son contemplados.

La pandemia de coronavirus “está amenazando a toda la humanidad”, afirmó Guterrres al presentar el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19.

“No basta con la respuesta individual de cada país”, afirmó el ex primer ministro portugués, que había advertido la semana pasada de la perspectiva de millones de muertos si no se coordinaba una respuesta global para contener la catástrofe sanitaria producto de la pandemia.

António Guterres. Foto: AFP

En todo el mundo, la COVID-19 ha causado más de 19.000 muertos y más de 427.000 casos de contagio en 181 países o territorios, según el último balance establecido por la agencia AFP sobre la base de fuentes oficiales.



El coronavirus “está llegando a países donde ya se viven crisis humanitarias causadas por los conflictos, los desastres naturales y el cambio climático”, dijo Guterres.

“Esas personas no tienen un hogar en el que puedan practicar el aislamiento social” y “les falta agua limpia y jabón para realizar el acto más básico de protección personal contra el virus: lavarse las manos”.



“Si no tomamos medidas decisivas en este mismo instante, me temo que el virus cobrará arraigo en los países más frágiles y todo el mundo será vulnerable a medida que continúa su marcha alrededor del planeta”, sentenció.

El plan de la ONU -modesto a la vista de los dos billones de dólares desbloqueados por Washington para la economía estadounidense-, tiene como objetivo cubrir el periodo entre abril y diciembre de 2020, lo que hace prever una crisis mayor y prolongada.

El monto, de 2.012 millones de dólares, incluye los llamados a donaciones ya lanzados por las agencias de la ONU (como la Organización Mundial de la Salud, Programa Mundial de Alimentos PAM, el Alto Comisionado para los Refugiados, la agencia para la infancia Unicef). La OMS recibiría 450 millones de dólares, Unicef 405 millones y el PAM 350 millones.



“Si se financia adecuadamente, el plan salvará muchas vidas”, dijo Guterres.

El secretario general también pidió a los 193 miembros de la ONU continuar alimentando el fondo para la ayuda humanitaria, que anualmente beneficia a 100 millones de personas en el mundo. Sin esos fondos, la pandemia podría acarrear otras epidemias como cólera, advierte la organización.



Escenarios.

La ONU estima dos escenarios sobre la evolución de la pandemia, subrayando la dificultad de hacer predicciones.

Foto: archivo El País.

El primero contempla una desaceleración de la propagación del coronavirus de “tres a cuatro meses” permitiendo “una recuperación relativamente rápida”, tanto en el plano sanitario como en el económico.



El segundo incluye una “progresión rápida de la pandemia en los países frágiles y en desarrollo”, principalmente de África, Asia y ciertas partes del continente americano. Ello implica un cierre más prolongado de las fronteras y la continuación de las órdenes de confinamiento “contribuyendo aún más a la desaceleración mundial que ya está en curso”.

El jefe humanitario de Naciones Unidas, Mark Lowcock, recordó que el COVID-19 ha golpeado con mucha fuerza a algunos de los países más ricos del mundo y que ahora está comenzando a llegar a zonas de guerra o sumidas en la pobreza, donde los ciudadanos no cuentan con protecciones básicas.

“No podemos salvar a niños del COVID-19 y perder a muchos por neumonía, sarampión y cólera”, añadió la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, que destacó el impacto que la pandemia está teniendo en los menores por el cierre de escuelas, la pérdida de empleos de sus padres y las secuelas psicológicas que pueden sufrir, entre otras cosas.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que la pandemia está acelerándose y aseguró que el mayor peligro que plantea el coronavirus es para las personas ya afectadas por otras crisis. “Imploro a los líderes que se unan y escuchen este llamamiento”, señaló.

OMS advierte riesgo de levantar las medidas La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió del riesgo que implica levantar de forma precipitada medidas tomadas para reducir la expansión del coronavirus, como el cierre de escuelas y negocios, lo que podría dar lugar al resurgimiento de los contagios y a un agravamiento de la situación. “Lo último que necesita un país es reabrir las escuelas y los negocios solo para cerrarlos de nuevo porque el virus resurge”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere abrir nuevamente su país el 12 de abril para evitar las repercusiones económicas de la crisis del coronavirus.