La OMS y el Reino Unido salen en defensa de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford está bajo revisión de la comunidad científica y de varios gobiernos, ante la sospecha de que es poco efectiva en personas mayores y una de las nuevas variantes del coronavirus.

Responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del sistema COVAX advirtieron ayer lunes contra un exceso de pesimismo sobre esta vacuna. “Es demasiado pronto para rechazar esta vacuna” que es “una parte importante de la respuesta mundial a la pandemia actual”, dijo Richard Hatchett, uno de los responsables del mecanismo COVAX. “Es absolutamente crucial utilizar las herramientas de las que disponemos tan eficazmente como sea posible”, agregó en rueda de prensa en la sede de la OMS en Ginebra.

Las dudas sobre la eficacia de AstraZeneca en mayores de 65 años se multiplicaron en las últimas semanas. El domingo, Sudáfrica suspendió temporalmente su uso por una eficacia “limitada” contra la variante sudafricana del virus, tras conocerse un estudio de las universidades de Oxford y Witwatersrand, que indica que su efectividad se reduce “significativamente” ante casos leves y moderados de la enfermedad.

Según los primeros resultados de este estudio, la vacuna de AstraZeneca es eficaz sólo un 22% ante las formas leves de la enfermedad causada por la variante sudafricana del coronavirus. Por el momento, no hay ningún resultado sobre los casos graves.



Michael Ryan, responsable de las cuestiones de emergencia sanitaria de la OMS, aseguró por su parte que “la principal tarea de las vacunas es reducir el número de hospitalizaciones y muertos”.

“Y actualmente me parece que los datos demuestran que esto es lo que hacen todas las vacunas”, agregó Ryan, reconociendo que se necesitará “una segunda y tercera generación de vacunas para hacer más”.



La vacuna de AstraZeneca, que todavía no obtuvo la homologación de la OMS, representa la mayoría de dosis que se distribuirán a través del sistema COVAX a los países más pobres.



La OMS tomará en breve una decisión sobre el uso de emergencia de esta vacuna.

La esperada decisión tendrá implicaciones en la producción de la vacuna en las plantas de India y Corea del Sur, que suministrarán decenas de millones de dosis a COVAX.



Se esperan unos 340 millones de dosis durante la primera mitad del año.



Un grupo de científicos que asesoran a la OMS en cuestiones relativas a vacunas se reunió ayer lunes con los expertos que dirigieron los estudios en Sudáfrica con la vacuna de AstraZeneca, así como con especialistas del Reino Unido y Brasil, de donde han surgido otras cepas del coronavirus.



La vacuna AstraZeneca, que el Reino Unido fue el primero en administrar de forma masiva en diciembre, ya fue aprobada por otros países y por la Unión Europea (UE).

La vacuna de AstraZeneca. Foto: AFP

Pero, debido a la falta de datos sobre su eficacia en la población de edad más avanzada, algunos gobiernos decidieron recomendar su uso solo para menos de 65 años, o incluso de 55, como en España.



La perspectiva de que las nuevas variantes del virus puedan desarrollar la capacidad de eludir las vacunas es uno de los principales riesgos que se cierne sobre la estrategia global para salir de la pandemia.



Sudáfrica, donde la nueva variante que está ya en 40 países representa ahora la gran mayoría de los casos, anunció inicialmente una pausa en el lanzamiento de un millón de dosis de AstraZeneca.



No obstante, ayer lunes dijo que aún podría lanzarla de “manera escalonada”, distribuyendo 100.000 dosis y monitoreándola para ver si previene hospitalizaciones y muertes.



El profesor Salim Abdool Karim, copresidente del Comité Asesor Ministerial de Sudáfrica sobre COVID-19, dijo que es demasiado pronto para concluir que la vacuna de AstraZeneca no evitaría la enfermedad grave causada por la variante prevalente en ese país.



Si la vacuna no funciona bien contra las nuevas variantes del virus, también podría ser una señal para otras vacunas, lo que demuestra que el virus puede frustrar potencialmente los esfuerzos de los científicos para combatirlo.

El mensaje general de la OMS y otros fue: que no cunda el pánico. Varios funcionarios de salud mundial señalaron que el estudio sudafricano es pequeño y probó la vacuna usando un intervalo corto de cuatro semanas entre la primera y la segunda dosis, a pesar de que desde entonces surgió evidencia de que funciona mejor si hay un lapso más largo.



Cada vez está “más claro que cuanto más largo es el intervalo entre las dos dosis, mayor es la eficacia”, dijo Kate O’Brien, jefa de inmunizaciones de la OMS.



Varios gobiernos occidentales se pronunciaron a favor de la vacuna, que ha recibido la aprobación de muchos.

“Creemos que las dos vacunas que estamos usando actualmente son eficaces, como digo, para detener la enfermedad grave y la muerte”, dijo el primer ministro británico, Boris Johnson. Además de la de AstraZeneca, el Reino Unido también está usando la vacuna de Pfizer.



Olivier Veran, ministro de Salud de Francia, que espera que la vacuna acelere un programa que marcha rezagado frente a otros países ricos, dijo que la vacuna de AstraZeneca brinda protección suficiente contra “casi todas las variantes” del virus.



No obstante, si las vacunas no funcionan con la eficacia esperada contra variantes nuevas y emergentes, el mundo podría enfrentarse a una batalla contra el virus mucho más larga y más cara de lo que se pensaba anteriormente.

Experimento con ciudad brasileña El instituto biomédico brasileño Butantan vacunará a partir de mañana miércoles a toda la población adulta de una ciudad de unas 30.000 habitantes contra el COVID-19 para probar si reduce la tasa de infección. Butantan, que es supervisado por el gobierno del estado de San Pablo, llevará a cabo el estudio de vacunación masiva en Serrana, una ciudad del interior del estado que tiene una alta tasa de contagio.



Se usará la vacuna de CoronaVac desarrollada por la empresa china Sinovac. Según el comunicado, el gobernador de San Pablo, Joao Doria, dijo que más allá de mostrar la seguridad y eficacia de la vacuna CoronaVac, que previene todos los casos graves y aproximadamente la mitad de los casos más leves, el estudio probará también si reduce la transmisión del virus. Se excluirán del estudio las embarazadas y en periodo de lactancia, los menores de 18 años y aquellos con fiebre en las últimas 72 horas.

Facebook contra los antivacunas Facebook dijo ayer lunes haber intensificado sus esfuerzos para frenar la propagación de informaciones falsas o engañosas sobre las vacunas contra el COVID-19.



Con ese fin, ha comenzado a prohibir grupos que publican sistemáticamente información errónea y desacreditan las afirmaciones ciertas sobre el virus y las vacunas. Desde hace meses, la red social ha estado dando mayor visibilidad a las recomendaciones de salud de agencias confiables y eliminando la información errónea sobre el COVID-19.



Ahora, con la ayuda de la OMS, amplió una lista de afirmaciones sobre las vacunas que han sido desmentidas por científicos y que no son bienvenidas en su plataforma. Esta lista incluye afirmaciones de que el COVID-19 fue creado por personas o que es más seguro contraer el virus que darse la vacuna.



También figuran afirmaciones falsas de que las vacunas son tóxicas o causan autismo.