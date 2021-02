OMS pide US$ 1.960 millones para plan anti COVID-19E en 2021, un 15 % más que en 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy un nuevo Plan de Preparación y Respuesta Estratégica contra la pandemia de COVID-19 en 2021, para el que requerirá una financiación de 1.960 millones de dólares, un 15 % más que en el de 2020.

El nuevo plan, anunciado en rueda de prensa por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tiene varios objetivos: reducir los casos y muertes, combatir la desinformación, proteger a los más vulnerables y facilitar un acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y terapias, entre otros.

"Financiar este plan no es sólo invertir para hacer frente a la COVID-19, sino también en la recuperación global y la construcción de un mundo más seguro", aseguró el experto etíope.



De los US$ 1.960 millones solicitados, 1.200 millones se invertirían en el Acelerador ACT, la plataforma creada por la OMS para compartir tratamientos y test con países en desarrollo, y de la que forma parte el plan COVAX de distribución de vacunas.



Tedros señaló que el pasado año sólo se recaudaron US$ 1.580 de los 1.700 millones solicitados para el plan anticovid 2020.



Con ellos se financió el envío de 19 millones de test, 243 millones de equipos de protección para trabajadores sanitarios y 12.000 equipos UCI, además de 191 misiones médicas de emergencia y estudios epidemiológicos en casi 60 países.