OMS estudia posible vínculo entre rara enfermedad en niños y el COVID-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el viernes que está estudiando un posible vínculo entre el COVID-19 y una rara dolencia infantil, similar a la enfermedad de Kawasaki, que ha provocado la muerte de niños en Estados Unidos y Europa.

"Los informes iniciales apuntan a que este síndrome puede estar relacionado con el COVID-19", explicó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una teleconferencia de prensa, en la que pidió colaboración mundial para "entender mejor este síndrome infantil".



"Es crucial identificar precisa y urgentemente este síndrome clínico, para comprender sus causas y describir protocolos y tratamientos", añadió.



La OMS y su red mundial de expertos tiene lista una definición preliminar, Síndome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS), y ya ha puesto a disposición de los médicos un formulario de declaración de cualquier caso sospechoso.



Los casos detectados en el mundo son raros, y el papel del nuevo coronavirus en su desarrollo es aún desconocido, destacó Michael Ryan, responsable de programas de urgencia en la OMS.



"No sabemos si es el virus el que ataca a las células o si es la respuesta inmunitaria" excesiva la que provoca la inflamación, como sucedió en el caso de la fiebre Ébola, explicó.



La OMS pidió hoy a los laboratorios médicos de todo el mundo que aporten más datos sobre posibles casos de shock tóxico en niños ligados al COVID-19.



El jefe de la OMS lanzó este llamamiento el mismo día en que se informó de que un niño de nueve años falleció en Marsella (Francia) con síntomas similares a los de la enfermedad de Kawasaki, después de haber dado positivo por el coronavirus causante del COVID-19.



En días anteriores se reportaron fallecimientos de tres menores con parecida sintomatología en Nueva York y uno en Londres, aunque la OMS reiteró su llamada a la calma y señaló que se trata de casos muy poco habituales.

"Es un síndrome inflamatorio multisistémico cuya presencia es bastante anecdótica", afirmó la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove, quien subrayó que la organización ha contactado con su red de investigadores de todo el mundo para recopilar más datos.



"A veces se presenta junto al COVID-19 y otras no, por lo que buscamos una herramienta de recopilación de datos estandarizada para entender mejor este síndrome y desarrollar tratamientos", agregó.

Ryan subrayó que cuando una enfermedad afecta a un elevado número de personas, como el COVID-19, no es raro que se produzcan casos aislados con síntomas menos frecuentes al resto.



"Cuando se superan los 90.000 o 100.000 casos comienzan a verse consecuencias menos frecuentes, que no significan que el virus esté cambiando o cambie a los niños", explicó.



Ryan recordó que también en otros grupos de edad el coronavirus ha tenido diferentes comportamientos según el paciente, ya que no sólo ha atacado al sistema respiratorio sino en algunos casos al cardiovascular o el neurológico.



El síndrome de Kawasaki y patologías similares suelen producir erupciones en todo el cuerpo, con fiebres muy altas y ampollas en la boca, un cuadro médico grave pero que es susceptible de ser tratado.