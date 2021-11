OMS avisa que vacunas no protegen completamente ante la ola de casos europeos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las vacunas contra el COVID-19 no protegen completamente del contagio de la enfermedad, recordó el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, ante la nueva ola de casos en Europa, pese a ser una de las regiones con tasas más altas de vacunación.

"Estar vacunado no significa estar perfectamente protegido", subrayó en alusión a que las vacunas protegen principalmente de la posibilidad de desarrollar casos graves de la enfermedad, lo que no evita la posibilidad de contraerla.



Ryan subrayó que el aumento de los casos en Europa, que la semana pasada concentró la mitad de los nuevos contagios de todo el mundo, no está acompañado aún de masivas hospitalizaciones, pero no por ello deja de ser preocupante, ya que los sistemas sanitarios de muchos países están exhaustos tras 22 meses de lucha.



"Muchos trabajadores sanitarios han dejado la profesión, los sistemas están fatigados", aseguró el experto irlandés, quien insistió en que "incluso pequeños aumentos (en las hospitalizaciones) aumentan la presión en redes que ya están agotadas".



El director de emergencias de la OMS admitió que muchos gobiernos en Europa no quieren regresar a medidas contundentes de freno de la transmisión: "No quieren decepcionar a sus poblaciones dando pasos atrás, pero cada país debe analizar su situación epidemiológica y proteger a sus trabajadores de la salud", aseguró.



"Eso requerirá un muchos países un ajuste de las medidas" con la llegada de los meses fríos, vaticinó Ryan.