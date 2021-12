Ómicron a dos puntas: alerta de la OMS y pastilla eficaz de Pfizer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La variante Ómicron definitivamente vino a complicar la salida de la pandemia del COVID-19, al punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó ayer martes que se está extendiendo a una velocidad sin precedente. Una de sus científicas jefe habló de “un tsunami de infecciones”. Pero pese a estas alertas, las vacunas siguen demostrando que son eficaces a la hora de frenar los casos graves, y pronto el mundo sumará una pastilla a su arsenal contra el covid.

Maria van Kerkhove, jefa técnica de la OMS para el COVID-19, dijo en entrevista con El País de Madrid que “nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo” tanto de la variante Delta como la Ómicron. Para la experta, la “gran pregunta” es si el virus ya alcanzó su “adaptación óptima”, o si tiene margen de mejora para convertirse en más transmisible.



Ante el aumento de casos de COVID-19 a nivel mundial, Kerkhove sostuvo que según la mayoría de los informes que tiene la OMS, la Ómicron es “más leve” que otras variantes, aunque “es muy pronto para decirlo”. Esta información se sabrá “en las próximas semanas”, aclaró.



Tampoco se tienen números sobre la incidencia de la nueva variante en personas vacunadas en comparación a las no vacunadas. Sin embargo, la experta puntualizó que las vacunas “previenen las hospitalizaciones y las muertes”.



“Es esperable que la Ómicron consiga escapar en alguna medida de la respuesta inmune, pero eso no quiere decir que las vacunas vayan a ser inútiles. Solo significa que puede que no protejan tanto como hemos visto frente a Delta”, expresó.



Consultada sobre las tercera dosis de refuerzo, Kerkhove señaló que la OMS recomienda que “las personas vulnerables reciban su primera y su segunda dosis en todos los países”, antes de que las personas que “ya están bien protegidas reciban” la dosis adicional. En este sentido, la experta puntualizó que “algunos países creen que pueden proteger a su propia población mientras el virus sigue circulando en otros lugares”, pero que es “una falsa sensación de seguridad” al tratarse de “un problema global”.

En línea con Kerknove, la OMS informó ayer que Ómicron se propaga “a un ritmo que no hemos visto con ninguna otra variante”, y calcula que la mayoría de los países ya están afectados.



“En la actualidad, 77 países han notificado casos de Ómicron, pero la realidad es que probablemente esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.



Según Abdi Mahamud, experto de la OMS, la propagación de esta variante es tan rápida que podría convertirse en dominante en varios países de Europa a mediados de diciembre.

Pastilla Pfizer.

La farmacéutica estadounidense Pfizer dijo ayer martes que ensayos clínicos confirmaron que su píldora contra el COVID-19 redujo las hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en casi un 90%, cuando se toma en los primeros días después de que aparezcan síntomas.



El anuncio se dio en momentos en que un estudio en el terreno en Sudáfrica mostró que dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech protegen al 70% contra los casos severos de la variante Ómicron, un resultado considerado favorable por los investigadores aunque es una tasa inferior a la que tienen con otras cepas.



Los resultados de la nueva píldora, que no ha sido aún aprobada en ningún país, se basan en un estudio en más de 2.200 personas y confirman lo que se anunció a principios de noviembre a partir de conclusiones preliminares. El ensayo mostró que la píldora reduce la necesidad de hospitalización en adultos de alto riesgo con covid en 89% si el tratamiento es proporcionado en los tres días siguientes a la aparición de los síntomas, y en 88% si es dado en los primeros cinco días, dijo la compañía.

Nueva droga.

Pfizer también anunció que su tratamiento antiviral, el cual se comercializará como Paxlovid, resistió ante la variante Ómicron en pruebas de laboratorio.



El Paxlovid es una combinación de dos drogas -nirmatrelvir, una medicina experimental, y ritonavir, un antiviral que ya existe y que es usado contra el VIH-. El tratamiento consiste en ingerir 30 píldoras en un periodo de cinco días.



El nirmatrelvir acciona bloqueando la acción de una enzima que el coronavirus necesita para replicarse. El ritonavir es administrado para ralentizar la descomposición del nirmatrelvir en el cuerpo, lo que incrementa su eficacia.



Como el Paxlovid no actúa contra las proteínas de rápida mutación que se encuentran en la superficie del coronavirus, los científicos esperan que pueda ser más resistente a las variantes que otros tratamientos, como los anticuerpos usados en la mayoría de vacunas anticovid.



Otra píldora para el covid, molnupiravir, de Merck, ya fue autorizada en Reino Unido y está a la espera de luz verde en Estados Unidos. (Con información de AFP, EFE y El País de Madrid)

División entre conservadores



Rebelión contra Johnson El primer ministro británico, Boris Johnson, muy debilitado por varios escándalos, sufrió ayer martes una enorme rebelión entre sus propios diputados conservadores contra las restricciones por la variante Ómicron.



Para limitar la propagación de la nueva variante del coronavirus en el Reino Unido, Johnson anunció varias medidas que ayer fueron votadas por la Cámara de los Comunes. Consisten en porte de mascarillas en interiores, test diarios para los casos de contacto, vacunación obligatoria para el personal hospitalario y pasaportes sanitarios en eventos.



Esta última era la más controvertida entre buena parte de legisladores del Partido Conservador de Johnson. Como las otras tres, la medida se aprobó gracias al apoyo de la oposición laborista, que defendió el “interés nacional”. Pero de los 126 votos en contra (frente a 369 a favor), al menos 97 fueron conservadores.



Es más de un cuarto de la bancada de Johnson y la mayor rebelión interna que sufre desde su llegada al poder en 2019.



Dos años después de su histórica victoria electoral con la promesa del Brexit, el primer ministro ve cómo su popularidad cae en picado y se enfrenta a numerosas peticiones de dimisión.



Los británicos le reprochan varios eventos celebrados en Downing Street en diciembre de 2020, cuando debido a la pandemia no estaban permitidos. Estas revelaciones se suman a varias acusaciones de corrupción y amiguismo.

Londres

El gobierno británico prevé que la variante Ómicron infectaría a 200.000 personas cada día, aunque el número de nuevos casos detectados -sumando todas las variantes- era oficialmente ayer martes de 59.000. Mientras en Londres hay largas colas para vacunarse (foto), varios espectáculos se han cancelado, como “El Rey León” y “La Odisea de Pi”, por casos positivos en sus equipos. También se cancelaron partidos fútbol de la Premier por positivos en jugadores y cuerpo técnico.



Argentina: Proyectan aumento de casos para los próximos meses

En el último mes los casos de coronavirus en Argentina tuvieron un marcado ascenso. El 14 de noviembre pasado se notificaron 591 contagios y desde entonces, si bien hubo oscilaciones en la curva, los reportes notificaron cifras cada vez más abultadas hasta llegar a los 4.555 que se informaron ayer martes, la cifra más alta de los últimos 100 días.



Sin embargo, el número ascendente de infecciones por ahora no se traduce en el crecimiento de los porcentajes de ocupación de camas de terapia intensiva o en las cifras de fallecimientos, que por ahora se mantienen en niveles similares a los de junio del año pasado, cuando regía un aislamiento estricto.



Ayer, se comunicaron 34 decesos. Los especialistas consultados por La Nación señalan que el único modo de que suba la letalidad sería a partir del surgimiento de una variante que escape a la inmunidad de las vacunas y plantean una duda sobre cómo se comportará Ómicron en los próximos meses.



El Ministerio de Salud de Argentina elaboró un conjunto de indicadores para advertir sobre situaciones epidemiológicas complejas en los distritos. Uno de ellos es la variación de casos entre las últimas dos quincenas, que no debería superar el 20%.



El otro, la tasa de infectados de los últimos 14 días, que no debería ser mayor a 150 casos cada 100.000 habitantes. En función de estos dos indicadores, hay solo una provincia con riesgo alto (Tucumán), 17 con medio y seis con bajo. (La Nación/GDA)