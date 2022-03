¿Quién es Olena Zelenska?: primera dama de Ucrania y "objetivo número dos" de Rusia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de que las tropas rusas invadieran Ucrania , el presidente Volódimir Zelenski afirmó que él sería el "objetivo número 1" de Vladimir Putin y que su familia era el "objetivo número 2" en la guerra contra el país vecino. La alerta llamó la atención sobre la primera dama, Olena Zelenska, de 44 años, una arquitecta que trabajaba como escritora de comedia. Olena tampoco estaba a favor de la carrera política de su esposo, quien ganó fama como actor y comediante y ganó la versión ucraniana del "Bailando con las estrellas".

En una entrevista con la revista Vogue en 2019, la primera dama reveló que se enteró de la candidatura de su esposo a la presidencia a través de las redes sociales. En ese momento, le preguntó a Zelenski por qué no había compartido la decisión antes de anunciarla y recibió una respuesta: “Se me olvidó”.



“No estaba muy feliz cuando me di cuenta de que esos eran los planes. Me di cuenta de cómo cambiaría todo y qué dificultades tendríamos que enfrentar”, dijo en la entrevista tres años antes de que Ucrania enfrentara una guerra con Rusia.

Volodímir Zelenski y Olena Zelenska. Instagram/@olenazelenska_official

Olena creció en la ciudad de Kryvyi Rih en el sureste de Ucrania, donde también se crió Zelenski. Se conocieron en la universidad, donde ella estudiaba arquitectura y él derecho. Ambos siguieron una carrera en la comedia. Zelenski abrió la productora Studio Kvartal 95, donde su esposa trabajaba escribiendo guiones. Se casaron en 2003 después de ocho años de relación. La pareja tiene dos hijos, Sasha y Cyril, de 17 y 9 años respectivamente.



A pesar de que inicialmente no estaba de acuerdo con la participación de su esposo en la política, Olena luego asumió el papel de primera dama, apoyando campañas sobre los Juegos Paralímpicos, la alimentación infantil y la lucha contra la violencia doméstica.



Por seguridad, no se revela la ubicación de la familia del presidente. Desde el inicio del conflicto, Olena ha realizado algunas publicaciones en las redes sociales. El primer día, destacó que estaba orgullosa del pueblo ucraniano y que estaba "segura" de la situación del país. Posteriormente, compartió el nacimiento de un bebé en un refugio antiaéreo y elogió la participación de las mujeres en la guerra.