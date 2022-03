Los ocho cambios que experimentó el mundo por la guerra entre Rusia y Ucrania

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasaron seis días desde que Vladimir Putin, presidente ruso, quebrantó la estabilidad en Europa al poner en marcha una invasión a Ucrania, una guerra que ya dejó en claro que la relación de posguerra fría entre Rusia y Occidente no será igual.

“La respuesta que demos hoy a lo que hace Rusia determinará el futuro del sistema internacional”, dijo hoy la presidenta de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen, en el pleno del Parlamento Europeo.

En lo que ya muchos llaman el comienzo de una nueva era, uno de los interrogantes latentes es hasta dónde está dispuesta a llegar la disuasión de las potencias occidentales para hacer frente a la agresión rusa y cuál será el límite de Putin.



En tiempo impensado, los gobiernos de un lado y del otro del conflicto aceptaron realizar cambios drásticos en su política exterior ante la crisis en Ucrania, que marcan un antes y un después en la geopolítica.

1. Alemania abandona su doctrina pacifista

En un masivo cambio en su política, Alemania sorprendió al mundo al anunciar el envío de armas antitanque y misiles a Ucrania y el aumento de su gasto en defensa por encima del 2% del PIB del país, una ruptura histórica de su política exterior adoptada luego de la Segunda Guerra Mundial, ante el recuerdo del nazismo.



“Con su invasión de Ucrania, el jueves, el presidente Putin creó una nueva realidad”, dijo el Canciller alemán, Olaf Scholz, en el Bundestag, en un discurso celebrado y aplaudido por todos los parlamentarios. “Esta realidad exige una respuesta clara. Nosotros hemos dado una”, agregó.

La política exterior de Alemania fue duramente criticada por Estados Unidos y los aliados de la OTAN por tener una fuerte aversión al uso de la fuerza militar, un enfoque que los políticos alemanes explican como arraigado en su historia de agresión militar durante el siglo XX. A esto se suman cuestionamientos por los buenos lazos con Moscú, una política impulsada por los intereses comerciales.



Pero la agresión rusa a Ucrania hizo que Scholz pateara el tablero: canceló el acuerdo con el Kremlin por el gasoducto Nord Stream 2, enviará grandes cantidades de armamento, y prevé destinar 100.000 millones de euros a un fondo especial para sus fuerzas armadas para “proteger la libertad y la democracia” de su país.

2. La Unión Europea unifica su política de defensa

“Putin intentó dividirnos, pero estamos más unidos que nunca”, se sinceró ante el Parlamento Europeo von der Leyen. Y es que la invasión de Rusia a Ucrania ha dado como resultado un accionar coordinado entre los países miembros de la Unión Europea, que se moldea como nueva potencia mundial.



No solo aprobaron un paquete de severas sanciones de forma unánime, sino que también aprobó una ayuda de 450 millones de euros para enviar armamento al ejército de Ucrania y otros 50 millones para equipos “no letales”, con dinero proveniente del Fondo Europeo de Apoyo para la Paz (FEAP). También agregó el envío de decenas de aviones caza para reforzar la fuerza aérea ucraniana.



En otra medida que rescribe su política de seguridad y defensa, la UE acordó cerrar su espacio aéreo a las aerolíneas rusas. En palabras de Josep Borrell, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, estas medidas representan “un punto de inflexión en la historia de la integración europea”.

3. Mas países quieren entrar a la OTAN

La respuesta de la OTAN ante la guerra en Ucrania despertó el interés de varios países que, como Ucrania, anhelan tener el respaldo de la alianza militar.



Por primera vez, más de la mitad de los finlandeses están a favor de que el país se una a la OTAN, según un sondeo publicado ayer por la compañía Yle, que arrojó que el 53% apoya la medida, una cifra mucho mayor al escaso 20% de años anteriores.

Tanto Finlandia como Suecia reiteraron su derecho a unirse a la alianza, un pedido al que la OTAN respondió diciendo que por el momento “no aplican a la membresía”, pero que está siendo revisado “cuidadosamente”. En efecto, Vladimir Putin amenazó hace pocos días con “consecuencias políticas y militares” si la OTAN le da el visto bueno a estos dos países.



En la misma línea se expresó Kosovo, que el domingo pidió a Estados Unidos que establezca una base militar permanente en el país y acelere su integración en la OTAN, dijo el ministro de Defensa, Armend Mehaj.

4. Ucrania se integra a Occidente

Durante una reunión del Parlamento Europeo hoy, el presidente Volodímir Zelenski se hizo presente por videollamada para reiterar su pedido de adhesión inmediata a la Unión Europea, una demanda que encuentra una base sólida de apoyo político, aunque enfrenta un largo procedimiento.



“Europa será más fuerte con Ucrania en su seno. Sin ustedes, Ucrania estará sola. Nosotros hemos probado nuestra fortaleza (...) Por eso, prueben que están con nosotros, prueben que no nos abandonarán”, dijo el presidente ucraniano.

Un alto rango de la UE señaló que el bloque podría debatir la integración de Ucrania en una cumbre informal en marzo, pero esto podría tener implicancias en las negociaciones de cese al fuego con Putin, que se opone al acercamiento de Kiev con Occidente.



Ucrania tiene un acuerdo de asociación con el bloque de 27 países, pero quiere convertirse en miembro de pleno derecho. Hasta ahora no se ha discutido la adhesión para no enemistarse con Moscú, pero la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado las cosas, dijo el funcionario.



Ocho países se unieron hasta ahora para apoyar la adhesión de Ucrania: Bulgaria, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia y la República Checa.

5. Suiza rompe neutralidad histórica

Dejando atrás su histórica neutralidad en conflictos internacionales, Suiza va a retomar de forma “integral” las sanciones económicas adoptadas por la Unión Europea contra Rusia.



“Se trata de un gran paso para Suiza”, afirmó el presidente de la Confederación Helvética, Ignazio Cassis, quien informó la batería de medidas que incluye sanciones directas al presidente ruso, el bloqueo de activos de las personas que están en la lista negra occidental y la prohibición de entrada a Suiza de cinco magnates “muy cercanos a Vladimir Putin”.

6. Occidente fortalecido

Lejos de las expectativas del Kremlin, Occidente creó un frente común contra Rusia que fortaleció las alianzas entre Europa y Estados Unidos.



“El presidente Putin ha sido uno de los mayores unificadores de la OTAN en la historia moderna”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.



La presencia de tropas occidentales en Europa del este se incrementó, un efecto contrario a los planes de Putin. Además, el trabajo silencioso del G7 desde antes de la invasión rusa culminó en un conjunto de severas sanciones económicas que aíslan a Moscú y que ya están golpeando su economía, con caídas sin precedentes del rublo ruso.

7. Vuelven a sonar las alertas nucleares

No sucedía desde 1973 en la guerra de Yom Kippur, según dijo a Los Ángeles Time el coordinador del Programa de Política Nuclear, James Acton. Antes de eso, el último recuerdo de alerta nuclear fue en la crisis de los misiles en Cuba en 1962.



Casi medio siglo después, Vladimir Putin cortó la respiración del mundo por unos instantes al ordenar a sus altos funcionarios de defensa y de las fuerzas armadas que colocaran las fuerzas nucleares en un “régimen especial de servicio de combate”, en respuesta a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otras naciones occidentales.

La capacidad militar de la OTAN supera sobremanera a la de Rusia, “pero Rusia es una potencia nuclear”, había declarado semanas atrás el mandatario ruso, antes de que declarara la guerra a Ucrania.



No obstante, la Casa Blanca declaró que no ve “ninguna razón para cambiar” los niveles de alerta nuclear, ya que es “un patrón del presidente Putin” el de lanzar amenazas bajo acusaciones infundadas: “Le hemos visto hacer esto una y otra vez. En ningún momento Rusia ha estado bajo la amenaza de la OTAN o Rusia ha estado bajo la amenaza de Ucrania”, dijo al respecto Psaki.



Quizás una de las mayores repercusiones tras el anuncio de Putin, Bielorrusia, fiel aliado del Kremlin en este conflicto, comunicó tras un referendum constitucional que deja de ser a partir de ahora una potencia no nuclear, lo que autoriza al país a recibir armas nucleares.

8. Rusia, de Estado revisionista a una amenaza

El revisionismo histórico es una clara estrategia que utiliza Putin para justificar su invasión a Ucrania, un recuento de la historia rusa desde su mirada que lo convierte en una amenaza para el resto del mundo.



En su primer discurso que derivó en la escalada del conflicto -en el cual reconoció la soberanía de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk- el presidente ruso puso en duda la existencia misma del estado ucraniano al decir que la “Ucrania moderna fue creada enteramente por Rusia”.



Del mismo modo justificó el ingreso de sus tropas a los territorios del Dombás, bajo el argumento de que la presencia de la OTAN en Europa del este, citando al derecho internacional, viola la seguridad de Rusia - un criterio no aplicado para su incursión en Ucrania-.