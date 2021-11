Occidente e Irán retoman diálogo por el programa nuclear

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras una pausa de cinco meses, los negociadores internacionales sobre el programa nuclear iraní volvieron a reunirse ayer lunes en Viena en un ambiente “positivo”, aunque los analistas anticipan grandes obstáculos para una pronta reanudación del pacto de 2015.

La reunión fue precedida de una serie de encuentros bilaterales y se celebró en el Palacio Coburg. La reunión duró unas dos horas.



Pese a “circunstancias difíciles”, “lo que he visto hoy me incita a ser extremadamente positivo”, declaró el diplomático europeo Enrique Mora, que lidera las negociaciones, a la salida de la reunión.



A lo largo de los próximos días, los expertos seguirán trabajando con “un sentimiento de urgencia para volver a dar vida” al pacto de 2015, precisó el diplomático, que no quiso ofrecer una fecha de plazo por tratarse de cuestiones “complejas”.

Las negociaciones tienen dos aristas: por un lado, los compromisos nucleares de Teherán; por otro, el levantamiento de las sanciones estadounidenses.



Irán, que subrayó su “firme determinación” de lograr un acuerdo, calificó también el ambiente de la reunión como “profesional y serio”.



En junio, los negociadores habían culminado una primera fase de conversaciones con un tono positivo, diciendo que se estaba “cerca” de un acuerdo.