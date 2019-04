"Me voy porque me lo pidieron", dice obispo Silvio Báez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Yo dentro de pocos días me voy a ir de Nicaragua porque me han pedido que me fuera, he dicho que me duele, me duele porque mi pueblo queda crucificado", dijo Báez.

El obispo ya había adelantado su salida de Nicaragua el pasado miércoles, en una conferencia de prensa en la que también confirmó que en 2018 fue objeto de un plan para asesinarlo.

En la conferencia, Báez afirmó que fue el propio papa Francisco el que le comunicó, en el Vaticano, que tendrá que abandonar Nicaragua y partir hacia Roma después de Semana Santa.

Fue la primera vez que el religioso habló de su partida directamente frente a sus fieles, quienes llegaron en masa a la parroquia Santo Cristo de Esquipulas, en el sureste de Managua, para mostrarle su apoyo.

El obispo, quien salvó la vida de cientos de jóvenes universitarios en la etapa más cruel de protestas contra Ortega entre abril y julio de 2018, fue ampliamente aclamado durante la misa que presidió. "¡Silvio amigo, el pueblo está contigo!", gritaron los fieles católicos.

Como miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el religioso participó como mediador del primer diálogo entre el Gobierno y la oposición entre mayo y julio de 2018, que culminó con el abandono unilateral de Ortega, quien acusó a los obispos de apoyar un supuesto golpe de Estado.

Báez fue uno de los obispos que resultó herido durante un ataque de paramilitares oficialistas a un templo católico, días antes de la acusación de Ortega.

La vida romana no es extraña para Báez, quien entre 2006 y 2009 fue vicepresidente de la Pontificia Facultad de Teología de los Padres Carmelitas en Roma, y dirigió la revista Teresuanum de la Facultad de Teología. Báez es el coordinador de la traducción del Antiguo Testamento de la nueva versión de la Biblia para América Latina de ediciones Paulina, y es traductor del libro de los Proverbios para la nueva Biblia del proyecto BIA (Biblia de la Iglesia en América), del Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).